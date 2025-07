Mulher é estuprada por eletricista ao pedir ajuda para falta de luz

Uma mulher foi vítima de um crime sexual em uma situação alarmante em que buscava assistência. Em 30 de maio, ao tentar resolver um problema de falta de energia elétrica, ela relatou que foi estuprada por um técnico da empresa de energia, a Copel, que estava no local. A mulher, que ficou em choque com a agressão, expressou à polícia seu medo de engravidar devido ao ocorrido. A denúncia só foi formalizada no início de junho, o que gerou a complicação de não ter sido possível prender o suspeito em flagrante.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi indiciado pelo crime, mas atualmente não está na prisão. A investigação foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná, que irá decidir se apresentará ou não uma acusação formal contra ele. A Copel, em colaboração com as investigações, foi contatada para esclarecer se o técnico foi afastado do cargo; aguarda-se uma resposta da empresa sobre essa questão.

Nos dados relacionados à violência sexual no Brasil, observa-se um cenário preocupante. Durante o primeiro semestre de 2020, foram registrados, em média, 141 casos de estupro por dia. Em 2019, a média foi ainda maior, com 181 ocorrências diárias. Dentre as vítimas, 58% eram crianças com até 13 anos, o que caracteriza o crime como estupro de vulnerável, uma forma específica de violência sexual. Essa realidade ressalta a gravidade da situação e a necessidade de ações eficazes para combater essa problemática.