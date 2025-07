Minerva (BEEF3) e Azzas 2154 (AZZA3): oportunidade de ganho hoje

A Minerva Foods, identificada pelo código BEEF3, é uma das ações recomendadas para compra em day trade pela Ágora Investimentos nesta terça-feira, dia 8. No fechamento do pregão anterior, no dia 7, as ações da empresa estavam cotadas a R$ 5,23. A expectativa é que o preço alcance R$ 5,32, o que representa um potencial de ganho de 1,53% para os investidores.

Em relação a outros ativos, a Pague Menos, com o código PGMN3, também está entre as sugestões de compra. A ação fechou a R$ 3,33, e o preço-alvo é de R$ 3,38, indicando um ganho de 1,50%. A Vamos (VAMO3) é outra recomendação, com um preço de entrada de R$ 4,05 e um alvo de R$ 4,11, resultando em um potencial de 1,48%.

Por outro lado, a Azzas 2154 (AZZA3) é uma das ações indicadas para venda, com um possível retorno de até 1,44%. O preço de entrada está fixado em R$ 40,18, e o preço-alvo é de R$ 39,60. O stop sugerido para essa operação é de R$ 40,48. Outra ação indicada para vendaé a Rede D’or (RDOR3), que fechou a R$ 34,15, com um alvo de R$ 33,68, oferecendo um ganho potencial de 1,38%. Adicionalmente, a Ser Educacional (SEER3) está com o preço de entrada a R$ 9,23 e um alvo de R$ 9,10, o que representa um retorno esperado de 1,41%. O stop sugerido para essa ação é de R$ 9,30.

É importante destacar que todos os investimentos envolvem riscos, e não há garantias de retorno. Por isso, os investidores devem estar atentos aos stops, que são pontos em que as perdas se tornam elevadas e onde é mais seguro encerrar as operações.

A metodologia de day trade da Ágora se baseia em análises gráficas que buscam prever tendências de curto prazo. As ações sugeridas são relevantes apenas para o dia atual, sendo que o valor do stop loss só é aplicável após a realização da compra. Os potenciais retornos estimados são brutos, isentos de taxas de corretagem e emolumentos. Caso o ativo atinja seu objetivo antes do preço de entrada devido a uma abertura com gap, a operação será cancelada.