Marcelo Tas e João Vicente relembram briga em programa

Marcelo Tas, que foi o primeiro apresentador do programa Papo de Segunda, participou da edição especial de 10 anos da atração, exibida na segunda-feira, dia 7, no canal GNT. Durante o reencontro, ele relembrou episódios marcantes de sua trajetória na bancada, especialmente uma encenação polêmica que fez com João Vicente de Castro. Em setembro de 2017, os dois simularam uma briga que acabou se espalhando pelas redes sociais e gerando muita repercussão. Tas explicou que o objetivo era discutir o tema do ódio de forma provocativa, mas garantiu que tudo foi apenas uma atuação previamente planejada.

João Vicente, por sua vez, comentou sobre as reações inesperadas que a encenação gerou. Ele brincou dizendo que recebeu muitos comentários, afirmando que as pessoas interpretaram a cena de forma muito séria, como se houvesse um conflito real entre os dois. Ele destacou que, devido a essa repercussão, foi necessário fazer um pronunciamento oficial para esclarecer a situação. O ator também refletiu sobre como, na época, as discussões eram mais leves, sem o impacto imediato e intenso das reações de fãs nas redes sociais.

Além disso, na mesma edição do programa, João Vicente se destacou ao abordar o tema de relacionamentos amorosos e infidelidade. Para ele, a traição não deve ser um motivo para o término de uma relação que é sólida e feliz. Ele afirmou, com bom humor, que perdoaria uma infidelidade, declarando que não deixaria que um erro isolado arruinasse a sua felicidade. João Vicente reforçou que, se está ao lado da mulher que ama e tudo está bem, não faria questão de acabar com a relação por causa de um deslize.

Esses momentos repletos de nostalgia e reflexões sobre relacionamentos trouxeram um tom descontraído à celebração de 10 anos do programa, que continua sendo um espaço para discussões relevantes e divertidas.