Latam inicia operações em duas novas rotas no Paraná

A Latam anunciou que irá expandir suas operações no Paraná a partir de outubro, lançando novas rotas que vão beneficiar a região. Serão sete voos semanais ligando Foz do Iguaçu a Brasília e 14 voos semanais entre Curitiba e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. As passagens para esses trechos começarão a ser vendidas nesta semana.

Os novos destinos serão atendidos por aeronaves Airbus A320 e A321, que têm uma capacidade variando de 174 a 216 assentos. Essas aeronaves oferecerão também assentos na classe Premium Economy, que proporciona mais conforto aos passageiros.

A expansão das rotas para Foz do Iguaçu e Curitiba demonstra o compromisso da Latam com o desenvolvimento do turismo e da economia paranaense. A empresa busca conectar ainda mais importantes centros turísticos e de negócios do Brasil, ampliando as opções para os viajantes.

Atualmente, a Latam já realiza aproximadamente 260 voos por semana no Paraná. As rotas operadas incluem voos domésticos para diversas cidades, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Maringá, além dos voos internacionais que ligam Lima e Santiago a Curitiba. Essa malha aérea abrangente facilita a mobilidade no estado e contribui para o aumento do turismo e das oportunidades econômicas na região.