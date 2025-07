Justin Bieber anuncia lançamento surpresa do sétimo álbum

Justin Bieber está prestes a lançar seu novo álbum, segundo informações apuradas. A gravadora Def Jam programou a estreia do tão aguardado sétimo álbum de Bieber para a próxima sexta-feira, 11 de julho.

Até o momento, um representante de Bieber não se manifestou sobre o assunto, e a Def Jam também optou por não comentar.

Em abril, Bieber viajou para a Islândia para finalizar o projeto, que é seu primeiro álbum desde “Justice”, lançado em 2021. Durante essa viagem, o cantor participou de sessões musicais, o que lhe permitiu se conectar com diversos colaboradores. Fontes próximas ao artista afirmam que ele teve a oportunidade de se “entrosar” e criar novas músicas com esses parceiros na atmosfera do país nórdico.

Na última quinta-feira, um outdoor na Islândia com a imagem de Bieber e a palavra “Swag” começou a ganhar destaque nas redes sociais. Existe a possibilidade de que esse seja o nome do novo álbum, embora isso ainda não esteja confirmado. O mesmo outdoor foi instalado em Los Angeles na mesma data.

Bieber também publicou em suas redes sociais várias fotos e vídeos, incluindo o que parece ser a lista de faixas do álbum. Em postagens anteriores, ele compartilhou imagens que indicam que a mixagem final das músicas estava em andamento, sugerindo que as gravações já se encontram em um estágio avançado.

Recentemente, Bieber vem realizando sessões musicais em sua casa em Los Angeles. Entre os convidados estão seu DJ de longa data, Tay James, o diretor musical HARV, o colaborador de SZA, Carter Lang, e o artista australiano Eddie Benjamin. Os artistas que têm participação no novo álbum incluem Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain, que foram destacados em postagens nas redes sociais de Bieber.

Ele também trabalhou com talentos como o cantor e compositor britânico Sekou e o produtor Dylan Wiggins, que é conhecido por seu trabalho com Kali Uchis e The Weeknd. Bieber encontrou vários desses músicos por meio das redes sociais e os abordou diretamente.

Esse álbum, que é muito esperado pelo público, chega quatro anos após o lançamento de seu último trabalho. Durante esse período, a vida de Bieber passou por grandes mudanças. No ano passado, ele e sua esposa Hailey Bieber se tornaram pais. No âmbito profissional, Bieber teve uma separação de seu antigo gerente, Scooter Braun, em 2023. Braun anunciou recentemente que deixará a posição de CEO da Hybe America.

As duas partes resolveram as pendências financeiras restantes, que surgiram após o cancelamento da turnê “Justice” em 2022. Bieber ficou com uma dívida superior a 20 milhões de dólares em relação à promotora de eventos AEG, após não conseguir cumprir sua parte no contrato. Na época, sua antiga equipe, liderada por Braun, ajudou a cobrir o que era devido.

Braun também teve participação em um acordo de 200 milhões de dólares relacionado aos interesses de composição de Bieber, que provavelmente se tornou um dos maiores patrimônios para um artista com menos de 30 anos. Vale lembrar que a esposa de Bieber, Hailey, recentemente vendeu sua marca de cuidados com a pele, a Rhode Beauty, por 1 bilhão de dólares, e Braun fez parte dos investidores iniciais dessa marca.