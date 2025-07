Joyce busca Alice na incubadora e vive momento de desespero

Nos próximos capítulos da novela “História de Amor”, Joyce, interpretada por Carla Marins, enfrentará um momento de grande tensão. Desde o nascimento de sua filha, Alice, que precisou ficar na incubadora, Joyce e seu parceiro Caio, vivido por Ângelo Paes Leme, têm visitado a menina todos os dias no hospital.

A situação se torna mais preocupante quando Daniel, personagem de José de Abreu, liga para Joyce e Caio pedindo que eles se encontrem com ele no hospital. Joyce fica apreensiva ao receber essa ligação, temendo que a saúde de Alice tenha se agravado. Antes de sair, ela compartilha sua preocupação com sua mãe, Helena, interpretada por Regina Duarte. Helena pergunta se algo de grave aconteceu, mas Joyce não tem informações concretas, apenas que precisa ir ao hospital. Apesar da disposição de Helena para acompanhá-las, Joyce prefere ir apenas com Caio.

Enquanto isso, a amiga Marta, interpretada por Bia Nunes, tenta tranquilizar Joyce. Ela comenta que, se a notícia fosse realmente ruim, Daniel não chamaria apenas Joyce, mas também ela. No hospital, ao chegarem ao berçário para ver Alice, Joyce e Caio ficam desesperados ao não encontrarem a bebê na incubadora. Joyce começa a chorar, acreditando que algo terrível pode ter ocorrido com a filha. No momento de desespero, Daniel chega.

Paralelamente, cenas mostram Helena em casa se preparando para o dia. Ela prepara um café e lê o jornal, quando ouve um barulho na porta. Ao ir até a sala, ela se surpreende ao ver Joyce e Caio, que estão agora com Alice nos braços.

Esses episódios marcam a união familiar em meio a momentos de incerteza e emocionalmente intensos, refletindo a temática da novela.