Jennifer Aniston e o hipnoterapeuta Jim Curtis em Big Sur

Jennifer Aniston, atriz famosa por seu papel em “Friends”, foi vista em um momento romântico com o hipnoterapeuta Jim Curtis na Califórnia. O encontro ocorreu no Ventana Big Sur, um hotel de luxo, onde foram avistados enquanto jantavam juntos no restaurante do local no mês passado.

Recentemente, o casal esteve em Mallorca, na Espanha, durante o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, acompanhado dos amigos Jason Bateman e Amanda Anka. Imagens divulgadas mostram Aniston apresentando Curtis a seus amigos. Na ocasião, o grupo até celebrou em um iate, aproveitando a companhia um do outro.

Jennifer Aniston, de 56 anos, já foi casada com os atores Brad Pitt e Justin Theroux, enquanto detalhes sobre a vida amorosa de Curtis ainda são desconhecidos. Apesar de seu histórico de relacionamentos, Aniston manteve laços amistosos com seus ex-parceiros. Pitt foi visto abraçando Aniston em um evento de premiação em 2020, e Theroux revelou em entrevistas que eles continuam a se comunicar.

A atriz também segue Curtis nas redes sociais e interage com suas postagens. Em uma de suas publicações, ela destacou o livro de Curtis, intitulado “Shift Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness”.

Recentemente, Aniston não havia sido ligada a outros romances, exceto por um encontro casual com o ator Pedro Pascal, que, segundo fontes, foi apenas uma amizade. Desde o término com Theroux, em 2017, esta é a primeira vez que Aniston é vista em um relacionamento mais sério.

Curtis ganhou popularidade nas redes sociais e já possui meio milhão de seguidores no Instagram. O relacionamento deles está atraindo atenção e entusiasmo dos fãs, que aguardam mais atualizações sobre o novo romance da atriz.