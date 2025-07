Inscrições do Fies poderão ser feitas de 14 a 18 de julho

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na quarta-feira, 9 de julho, o Edital nº 16/2025, que regulamenta o processo seletivo do segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para o programa são gratuitas e ocorrerão entre os dias 14 e 18 de julho, exclusivamente pelo Portal Acesso Único. Neste semestre, o MEC disponibiliza mais de 112 mil vagas, considerando tanto o primeiro quanto o segundo semestre.

Para se inscrever, os candidatos devem atender a alguns critérios, que estão detalhados no edital. É necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com uma média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas, além de não ter zerado a redação. Também é preciso comprovar uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

A classificação dos candidatos será feita com base nas notas do Enem, considerando a modalidade da vaga e as preferências dos alunos. A prioridade será dada da seguinte forma:

1. Aqueles que não concluíram o ensino superior e nunca usaram o financiamento estudantil.

2. Candidatos que não concluíram o ensino superior, utilizaram o financiamento e já quitaram a dívida.

3. Estudantes que já têm diploma de graduação e não utilizaram o crédito.

4. Aqueles que possuíam financiamento e já pagaram.

O processo seletivo do Fies terá uma chamada única e também uma lista de espera. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 29 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para finalizar sua inscrição entre 30 de julho e 1º de agosto.

Os estudantes que não forem selecionados na chamada única automaticamente entram na lista de espera, que será ativada para preencher as vagas que não foram ocupadas. Esse processo de pré-seleção da lista de espera ocorrerá entre 5 de agosto e 19 de setembro.

Todos os alunos que se inscreverem devem prestar atenção aos prazos e às regras estabelecidas no edital para não perder a chance de conseguir uma vaga no Fies.

Uma novidade importante no processo é o Fies Social, que reserva 50% das vagas para estudantes que têm renda familiar de até meio salário mínimo e estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para esses alunos, o financiamento pode cobrir até 100% dos custos educacionais.

Os candidatos pré-selecionados que têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo não precisam comprovar a renda, mas devem ir à comissão responsável para validar outras informações. Se houver alguma inconsistência nas informações fornecidas, será solicitada documentação adicional.

Além disso, as vagas destinadas a pessoas com deficiência exigem que os candidatos apresentem um laudo médico que comprove a condição, incluindo a classificação correspondente ao tipo e grau da deficiência.

O Fies foi criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e seu objetivo é oferecer financiamento para estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior que estejam devidamente reconhecidas pelo MEC.