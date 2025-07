Identifique crises de ansiedade como Estela em “Êta Mundo Melhor!”

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, dá vida à personagem Estela na novela “Êta Mundo Melhor!”. Estela é uma enfermeira e professora que enfrenta uma crise de ansiedade em uma cena marcante da trama. Esse momento intenso gerou discussões nas redes sociais, com algumas pessoas elogiando a performance da atriz e outras fazendo críticas.

A cena tocou em um assunto sério: a dificuldade de identificar problemas relacionados à saúde mental. A história de Estela reflete a realidade de muitos brasileiros que lidam com a ansiedade no dia a dia. A personagem carrega segredos e conflitos internos, e sua crise de pânico é uma manifestação visível dessa condição.

Em resposta às críticas, Larissa usou suas redes sociais para explicar que a cena foi criada com o suporte da equipe de direção. Ela elogiou o trabalho colaborativo na construção da personagem e mencionou a importância de receber críticas construtivas, embora tenha admitido que os comentários negativos podem ser difíceis de lidar.

A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações estressantes, como entrevistas de emprego ou decisões importantes. Contudo, quando essa sensação se torna constante ou desproporcional, pode afetar a vida cotidiana, o sono e as relações pessoais. De acordo com informações de instituições de saúde, a ansiedade pode se transformar em um transtorno, manifestando-se através de crises de ansiedade ou pânico.

Os sinais de uma crise de ansiedade podem surgir abruptamente e incluem sintomas físicos e emocionais. Entre os sinais mais comuns estão:

– Batimentos acelerados do coração

– Sudorese excessiva

– Tremores nas mãos ou no corpo

– Sensação de falta de ar

– Tontura ou sensação de desmaio

– Tensão muscular

– Calafrios ou calor repentino

– Sensação de desconexão, como se estivesse fora de si

– Pensamentos catastróficos ou medo de morrer

O neuropsicólogo Nihil Scarpine Malheiros, diretor do Instituto Lumina, destaca que esses sintomas são sinais de que o corpo está pedindo ajuda. Reconhecer esses sinais é crucial para buscar apoio e cuidar da saúde mental.