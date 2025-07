Identifique crises de ansiedade com lições de Estela em “Êta Mundo Melhor!”

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, está em destaque na novela “Êta Mundo Melhor!”, onde dá vida à personagem Estela, uma jovem enfermeira e professora. Recentemente, a trama abordou um tema delicado ao retratar uma crise de ansiedade vivida pela personagem, algo que ressoou com muitos brasileiros que enfrentam essa condição na vida cotidiana.

Estela, que carrega segredos e conflitos internos, passou por um momento intenso e angustiante, caracterizado por uma crise de pânico. Essa cena gerou uma discussão nas redes sociais, com opiniões mistas sobre a atuação de Larissa. Embora muitos tenham elogiado sua performance, houve críticas que a atriz se sentiu motivada a responder.

Em suas redes sociais, Larissa destacou que a cena foi desenvolvida em colaboração com a equipe de direção da novela. Ela agradeceu pelo suporte durante a construção de sua personagem e reconheceu que críticas construtivas são importantes, embora as negativas possam ser desafiadoras de lidar. A atriz compartilhou que é essencial saber “digerir” esses comentários para que não se tornem prejudiciais.

A crise de ansiedade, tema central da cena, é uma reação natural do corpo a situações de estresse ou medo. Todos já passaram por momentos de ansiedade, como antes de uma prova ou uma entrevista de emprego. No entanto, o problema surge quando esse estado se torna constante, afetando o dia a dia, o sono e as relações pessoais.

Quando a ansiedade se transforma em um transtorno, pode ocasionar sintomas que impactam tanto a mente quanto o corpo. As crises de ansiedade ou pânico são exemplos dessa condição.

Os sinais de uma crise podem aparecer rapidamente e de forma intensa. Os sintomas mais comuns incluem:

– Taquicardia, ou seja, aumento dos batimentos cardíacos

– Sudorese, ou suor em excesso

– Tremores nas mãos ou no corpo

– Sensação de falta de ar

– Tontura ou sensação de desmaio

– Tensão muscular

– Calafrios ou calor repentino

– Sensação de irrealidade

– Pensamentos catastróficos, incluindo medo de morrer

Segundo o neuropsicólogo Nihil Scarpine Malheiros, diretor do Instituto Lumina, os sintomas de crises de ansiedade podem variar entre as pessoas, mas os sinais como falta de ar e batimentos cardíacos acelerados são os mais perceptíveis. Esses sintomas são um alerta do corpo pedindo cuidados e atenção.