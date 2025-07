Filho de lenda da Fórmula 1 estará na F2 em 2026

Emerson Fittipaldi Jr., filho do renomado bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, foi anunciado como o novo piloto da AIX Racing, uma equipe que compete na Fórmula 2. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, dia 9, e o contrato é válido para a temporada de 2026.

Atualmente, Emerson, também conhecido como Emmo, participa da Eurocup 3, onde ocupa a 13ª posição no campeonato, somando 21 pontos. Com a mudança para a Fórmula 2, ele fará um avanço significativo em sua carreira, já que não passará pela Fórmula 3, que serve como uma categoria de acesso à F2.

O jovem piloto, que tem apenas 18 anos, expressou sua empolgação com a nova fase de sua trajetória. Ele comenta sobre a oportunidade de competir na Fórmula 2, destacando a curva de aprendizado que terá ao correndo com alguns dos melhores pilotos do mundo. Em sua declaração oficial, ele afirmou que será uma honra estar na pista ao lado de competidores altamente qualificados. Emerson também ressaltou suas expectativas de aprendizado constante durante as provas e treinos, enfatizando que pretende evoluir a cada dia, em um ambiente tão desafiador e competitivo.