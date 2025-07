Felipeh Campos critica Sonia Abrão: ‘hipocrisia açucarada’

Felipeh Campos, que trabalhou por quase oito anos no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, ao lado de Sonia Abrão, decidiu deixar a atração. Ele relatou que a relação com a apresentadora se deteriorou ao longo do tempo, resultando em sua demissão.

O rompimento se tornou evidente quando Sonia disse, em uma participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, que não conhecia Felipeh. Essa declaração gerou uma forte reação por parte do jornalista, que utilizou suas redes sociais e o YouTube para explicar sua saída do programa. Ele atribuiu sua decisão ao comportamento da apresentadora nos bastidores.

Em suas declarações, Felipeh ressaltou que, apesar de Sonia afirmar que não o conhece, ele teve uma convivência próxima a ela durante quase oito anos. Ele afirmou que conhecia sua conduta e que, por isso, escolheu pedir demissão. Além disso, ele mencionou que não pretende expor tudo o que viveu nas dependências do programa, justificando isso como uma questão de respeito, especialmente devido à idade de Sonia.

Felipeh também criticou a postura da apresentadora, acusando-a de não reconhecer talentos que não se enquadram em seus critérios pessoais. Ele ainda citou um episódio em que Sonia teria menosprezado outra profissional, a Cariúcha, durante a mesma participação no programa.

Por meio de uma postagem no Instagram, Felipeh expressou seu descontentamento em ver seu nome ser alvo de deboche, afirmando que sua saída foi uma questão de dignidade. Ele destacou que Sonia se incomoda com seu crescimento e mencionou práticas de assédio moral em sua fala, enfatizando que não ficará calado diante disso.

Curiosamente, alguns dias antes da polêmica, Felipeh esteve no “Programa Silvio Santos”, onde Sonia foi homenageada. Durante sua participação, ele fez elogios à trajetória da apresentadora, considerando-a uma das maiores jornalistas do Brasil.

Embora tenha optado por não revelar muitos detalhes sobre a relação conturbada, Felipeh insinuou que existem mais questões a serem esclarecidas. Ele reforçou que poderia compartilhar tudo com provas, mas decidiu guardar essa história para si, no momento.

Para finalizar, Felipeh deixou um recado à ex-colega, chamando-a de hipócrita e expressando seu desejo de que outros colegas tivessem a oportunidade de se distanciar dela.