Falha no Microsoft 365 afeta Outlook em todos os dispositivos

Uma falha nos serviços de e-mail afetou principalmente ambientes corporativos, onde o uso desse recurso é fundamental para a comunicação diária. A Microsoft, em seu portal oficial, confirmou que já identificou a origem do problema e que suas equipes técnicas estão trabalhando para restaurar o funcionamento normal do serviço.

A empresa informou que está fazendo alterações nas configurações e reiniciando os componentes que foram impactados. Além disso, estão sendo realizadas verificações adicionais para assegurar que os sistemas de autenticação estejam funcionando corretamente. Essas medidas são essenciais para resolver a questão e restabelecer o acesso aos e-mails.

A Microsoft também comunicou que já iniciou a implementação de uma correção e, conforme as atualizações, o progresso está ocorrendo mais rapidamente do que o esperado. A previsão é que o acesso aos e-mails seja retomado gradualmente nas próximas horas.

Nas redes sociais, muitos usuários relataram problemas com o Outlook e pediram explicações à empresa sobre a situação. A incidência de reclamações mostra a preocupação dos clientes e a importância do serviço para as operações diárias.