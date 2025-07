ETH supera resistência e se aproxima do RSI 70

O Ethereum (ETH) começou a semana de forma positiva, superando a resistência de US$ 2.586 e atingindo valores acima de US$ 2.660 na quarta-feira. Esse movimento sinaliza uma ruptura de uma fase de consolidação que durou quase duas semanas, impulsionada por um aumento no volume de negociações e um sentimento otimista no mercado.

Analisando o gráfico de 4 horas, podemos observar uma formação de topos e fundos ascendentes. Esse padrão técnico indica uma tendência de alta. Após um suporte que se aproximou de US$ 2.478, o Ethereum começou a estabelecer níveis de suporte mais altos. O recente pico de US$ 2.586 agora serve como um suporte imediato.

Os indicadores técnicos mostram que, apesar da força do movimento, há um alerta para uma possível sobrecompra. As Bandas de Bollinger, que indicam zonas de volatilidade, estão se expandindo, indicando que o ETH pode ter ultrapassado um ponto de equilíbrio, visto que está atualmente acima da banda superior de US$ 2.658.

Essa análise é reforçada pelo Índice de Força Relativa (RSI), que está em 69 pontos. O RSI é um indicador que avalia a velocidade das variações de preço. Um valor acima de 70 indica sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica sobrevenda. O fato de o RSI estar perto de 70 sugere que, embora o mercado esteja forte, há riscos de correções.

A resistência mais próxima agora está na faixa de US$ 2.700. Se o Ethereum mantiver o volume atual e continuar fechando negociações acima de US$ 2.660, poderá buscar novos altos, como US$ 2.740 ou US$ 2.800. Por outro lado, se o preço recuar e voltar a entrar nas bandas, o suporte em US$ 2.586 será essencial para sustentar a tendência de alta.

O volume de negociações é um fator importante nesta análise. Apesar de uma liquidez baixa nos últimos dias, o aumento nas transações durante a ruptura sugere que os compradores estão mais confiantes. Se esse padrão de compra se mantiver, o Ethereum pode dar início a uma nova fase de valorização em um curto período.