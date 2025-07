Drag Race Brasil: segunda temporada traz emoção e competição

Na noite desta quinta-feira, 10 de julho, ocorreu a estreia da segunda temporada do reality show “Drag Race Brasil”, que acontece no “Tetto Rooftop Lounge”, situado na Avenida Rebouças, em São Paulo. O evento contou com a presença de convidados especiais, jornalistas e das dez competidoras do programa, conhecidas como “Queens”. Entre os participantes, estavam também os jurados e a apresentadora Grag Queen. O público teve a oportunidade de assistir, com exclusividade, ao primeiro episódio da temporada, que será disponibilizado para todos os espectadores.

As participantes do reality mostraram criatividade e estilo em seus trajes, alinhando-se tanto a visuais extravagantes quanto a looks mais discretos. Mellody Queen, uma das competidoras, se inspirou em Beyoncé para o seu look, destacando a força e a diversidade presentes na arte drag. Ela enfatizou a importância da representatividade de mulheres pretas e pessoas travestis na segunda temporada.

As dez participantes desta edição são: Ruby Rox, Poseidon Drag, Paola Hoffmann, Mercedez Vulcão, Mellody Queen, Melina Blley, Desirée Beck, Chanel, Bhelchi e Adora Black. O primeiro episódio foi muito bem recebido, com os convidados aplaudindo e se emocionando a cada nova cena exibida nos telões do local.

O clima alegre e acolhedor foi uma característica marcante durante o evento, mesmo sendo uma competição. Poseidon Drag, uma das competidoras, ressaltou a qualidade do elenco desta temporada, prometendo uma experiência rica e diversificada. Adora Black, também competidora, antecipou que os espectadores podem esperar novidades e emoções intensas.

Com uma bagagem internacional, Paolla Hoffmann comentou sobre as diferenças entre a arte drag no Brasil e na Europa, destacando a importância de programas como “Drag Race” na valorização da arte drag no Brasil, sem esconder que há muito mais a ser explorado além do reality.

As outras competidoras também compartilharam suas histórias e suas motivações. Poseidon Drag, por exemplo, falou sobre sua jornada no mundo drag e como sua formação em teatro e cinema contribuiu para sua arte. Adora Black, nova na cena, expressou sua alegria por ser escolhida para o programa, destacando que sua drag é uma representação autêntica de si mesma.

Melina Blley mencionou seu sonho de participar do “Drag Race” e como sua personalidade é seu principal atrativo. Desireé Beck, com dez anos de carreira, vê-se como uma fonte de inspiração para outras drags e valoriza o caminho percorrido. Ruby Nox contou a origem de seu nome, inspirado em uma famosa novela mexicana, enquanto Mellody Queen expressou gratidão às influências que a ajudaram a se tornar quem é.

Chanel, de Niterói, refletiu sobre como sua escola foi fundamental para sua identidade artística, e Bhelchi, de São Paulo, falou sobre como a pandemia a levou a se lançar no mundo drag. Por fim, Mercedez Vulcão compartilhou sua trajetória de transformação pessoal, ressaltando a importância da vulnerabilidade em sua arte.

A nova temporada de “Drag Race Brasil” promete trazer muitos momentos de emoção, criatividade e empoderamento.