Dia mais curto do ano ocorre nesta quarta-feira, diz ministério

O planeta Terra deve passar por uma aceleração momentânea em sua rotação entre julho e agosto, o que resultará em dias encurtados. O Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, informa que a quarta-feira, 9 de julho, será o dia mais curto do ano.

Além deste dia, os dias 22 de julho e 5 de agosto também terão uma duração reduzida. Embora essas variações sejam pequenas e imperceptíveis ao ser humano, os dias estarão encurtados em milissegundos. Os cientistas monitoram essas mudanças desde a década de 1950.

Desde 2020, os pesquisadores notaram um padrão de dias anormalmente curtos. Historicamente, a Terra teve um período de rotação mais rápido quando se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, com dias que duravam entre 5 a 10 horas. Com o passar do tempo, o planeta tem passado por uma desaceleração gradual, mas existem eventos que podem alterar essa velocidade temporariamente.

O Dr. Fernando Roig, pesquisador e diretor substituto do Observatório Nacional, explica que variações sazonais e eventos como grandes terremotos, mudanças no núcleo da Terra, oscilações dos polos geográficos e deslocamentos de massas de ar e água nos oceanos podem impactar a velocidade de rotação do planeta. Além disso, mudanças climáticas em larga escala, como as chamadas marés atmosféricas, também influenciam esse movimento.

Mudanças significativas na temperatura média da Terra, como a transição entre eras glaciais e períodos mais quentes, também têm efeitos na duração do dia. Há cerca de 600 milhões de anos, por exemplo, um dia durava aproximadamente 21 horas.

Atualmente, a Terra completa uma rotação em cerca de 86.400 segundos, ou 24 horas. No entanto, com a ajuda de relógios atômicos, que estão em uso desde os anos 1950, é possível detectar pequenas variações nessa duração. O termo utilizado para medir essas oscilações é “duração do dia” (length of day, ou LOD).

Até 2020, a menor duração do dia registrada era de -1,05 milissegundo, indicando que a Terra estava girando mais rápido que o normal. Desde então, esse recorde tem sido superado quase todos os anos, atingindo -1,66 milissegundo em 5 de julho de 2024, e espera-se que números semelhantes sejam alcançados novamente em julho e agosto de 2025.

A órbita da Lua também impacta a rotação da Terra. O planeta tende a girar mais rapidamente quando a Lua está mais distante em relação ao equador, uma situação que deve ocorrer nas datas previstas para os novos recordes este ano.

Ainda não há uma explicação conclusiva sobre as razões pelas quais essas acelerações momentâneas acontecem, mas os estudos continuam para entender melhor este fenômeno.