Desfile de viaturas em São Paulo no feriado de 9 de julho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, estiveram presentes na cerimônia de celebração dos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Este evento recorda a luta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, que chegou ao poder por meio de um golpe militar. A solenidade aconteceu no Parque Ibirapuera, um local tradicional para essas comemorações, que atraem autoridades e cidadãos todos os anos.

Durante a cerimônia, ocorreu um desfile cívico-militar que teve como protagonistas parentes de combatentes que participaram do movimento em 1932. Foram exibidos veículos históricos, como carros de patrulha e jipes, além de apresentar o armamento e os meios de transporte atuais das forças de segurança pública, incluindo viaturas, motos e até lanchas. O evento também contou com a participação de secretários da área da segurança, Guilherme Derrite e Orlando Morando.

Soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica participaram da cerimônia, mas estavam desarmados, enquanto batalhões da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal trouxeram uma variedade de equipamentos, como fuzis e escudos. O público pode ver ainda um grupo de escoteiros e projetos sociais voltados à educação cívico-militar.

As homenagens ocorreram em frente ao Obelisco do Ibirapuera, onde estão enterrados os jovens conhecidos como “MMDC”, que foram mortos durante a revolução. Além disso, as cinzas de outros seis combatentes foram depositadas no mausoléu, com honras militares, incluindo uma marcha fúnebre.

Tarcísio de Freitas interagiu com os presentes e distribuiu medalhas, mas ao final da cerimônia não conversou com a imprensa. O governador enfrenta um cenário político desafiador, com pressão para prometer um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é seu mentor político. Recentemente, um incidente trágico envolvendo a morte de um jovem por um policial militar na Zona Sul de São Paulo também trouxe atenção negativa para o governo paulista.

Em suas redes sociais, Tarcísio fez um pronunciamento em vídeo lembrando que São Paulo se levantou contra a opressão e em defesa da Constituição. Ele reforçou a importância de lutar por valores inegociáveis e mencionou que sua gestão tem um plano para o estado, em contrapartida à percepção de falta de direção no país.

Entre as autoridades presentes estavam o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, e o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab. Kassab, embora cotado como potencial candidato a governador, preferiu ficar em uma posição discreta durante a cerimônia.