Deputado Juca do Guaraná busca investimentos para escola em Cuiabá

A Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, situada no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, receberá um investimento de R$ 114 mil da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Os recursos serão utilizados para reformar os banheiros da escola e concluir a quadra poliesportiva, uma iniciativa que contou com o apoio do deputado estadual Juca do Guaraná.

O anúncio do investimento ocorreu em uma reunião na noite de quarta-feira, 9 de agosto, que contou com a presença do secretário de Educação, Alan Porto, do deputado Juca e representantes da comunidade escolar. Durante o evento, o secretário ressaltou a importância do repasse e confirmou que os recursos serão enviados diretamente para a conta da escola, permitindo que a administração local finalize as reformas necessárias.

Alan Porto também destacou o andamento da obra da quadra poliesportiva. Ele explicou que a estrutura de concreto já foi concluída. Com a nova ata de registro de preços da Seduc, os serviços que faltam, como a instalação do telhado, piso, iluminação e pintura, poderão ser retomados. O secretário informou que a licitação dos projetos será dividida em dois lotes: um para mão de obra e outro para materiais, o que facilitará a finalização da quadra.

A Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves tem uma história de 46 anos e atualmente atende cerca de 400 alunos do Ensino Fundamental e Médio, tanto no período diurno quanto no noturno.

O deputado Juca do Guaraná, que é ex-aluno da instituição, enfatizou a importância desse investimento para a comunidade escolar. Ele expressou seu compromisso com a melhoria da infraestrutura da escola, afirmando que um ambiente adequado e seguro é fundamental para o aprendizado dos alunos. O deputado ressaltou que é essencial que todas as escolas do estado proporcionem as melhores condições para seus estudantes.