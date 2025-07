Data de estreia, elenco e como assistir

Michael C. Hall retorna às telas na primeira temporada de “Dexter: Resurrection”, que estreia esta semana. O novo capítulo da popular série conta com a participação de outros famosos, como Neil Patrick Harris, conhecido por “How I Met Your Mother”, e Eric Stonestreet, de “Modern Family”.

Nesta nova temporada, os personagens, todos serial killers, são convocados para um evento em Nova York, que lembra uma convenção, com Charley, interpretada por Uma Thurman, sendo a responsável pela segurança de um bilionário misterioso, Leon Prater, interpretado por Peter Dinklage. Segundo o criador da série, Clyde Phillips, os personagens não são todos residentes de Nova York, mas foram convidados para este encontro.

A primeira temporada de “Dexter: Resurrection” possui um formato que pode levar a mais temporadas no futuro. A estreia dos dois primeiros episódios será na plataforma Paramount+ Premium na sexta-feira, dia 11 de julho. Para quem assiste pela TV a cabo, os episódios serão exibidos no Showtime no domingo, dia 13 de julho, às 20h, no horário de Brasília.

A Paramount+ oferece duas opções de assinatura. O plano Essentials custa R$ 39,90 por mês e inclui acesso a uma variedade de programas, filmes e transmissão ao vivo de jogos da NFL, mas com anúncios limitados. O plano Premium custa R$ 69,90 por mês e inclui todos os conteúdos do plano básico, além de produções originais do Showtime e menos anúncios durante a transmissão.

A lista de episódios da primeira temporada conta com as seguintes datas de lançamento:

– Episódio 1: 11 de julho, “A Beating Heart”

– Episódio 2: 11 de julho, “Camera Shy”

– Episódio 3: Data ainda a ser confirmada, “Backseat Driver”

– Episódio 4 a 9: Títulos e datas ainda não divulgados.

O elenco da série inclui:

– Michael C. Hall como Dexter Morgan

– James Remar como Harry Morgan

– David Zayas como o Detetive Batista

– Jack Alcott como Harrison Morgan

– Peter Dinklage como Leon Prater

– Uma Thurman como Charley

– Krysten Ritter como Mia

– Neil Patrick Harris como Lowell

– David Dastmalchian como Gareth

– Steve Schirripa como Vinny

– John Lithgow como Arthur Mitchell

– Jimmy Smits como Miguel Prado

Com a expectativa de atrair tanto novos espectadores quanto os fãs de antigas temporadas, “Dexter: Resurrection” promete trazer de volta à tela a intensidade e os mistérios que tornaram o personagem principal um ícone de séries policiais.