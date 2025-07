Colorado State reduz expectativas para a temporada de furacões

A previsão para a temporada de furacões de 2025 foi atualizada pela equipe do projeto de meteorologia tropical da Universidade Estadual do Colorado. Embora a previsão tenha sido ligeiramente reduzida, a expectativa ainda é de uma temporada com mais atividade do que a média.

De acordo com o novo relatório, a previsão é de que ocorram 16 tempestades tropicais durante a temporada. Destes, oito devem se tornar furacões e quatro podem alcançar categoria 3 ou superior. A previsão representa uma redução de um furacão e uma tempestade em comparação com a análise anterior divulgada em junho.

Apesar da leve diminuição, a nova previsão ainda está acima da média dos últimos 30 anos em termos de tempestades e furacões. Em comparação com o ano anterior, que teve um total de 18 tempestades, 11 furacões e cinco furacões de categoria 3 ou mais, a expectativa permanece parecida.

Um dos fatores que impactaram essa revisão da previsão é a ocorrência de cisalhamento do vento, que tem sido mais frequente do que o normal na região do Caribe. Esse fenômeno cria condições menos favoráveis para o desenvolvimento de tempestades. De acordo com a equipe de previsão, o cisalhamento tem sido elevado nos últimos meses, com uma média entre 15 a 20 nós (cerca de 28 a 37 km/h).

A temporada de furacões geralmente vê várias tempestades tropicais se formarem no Caribe, onde também acontecem muitos dos furacões mais fortes. O cisalhamento do vento pode destruir as nuvens de tempestade que compõem os furacões, inibindo seu crescimento vertical e dificultando seu fortalecimento.

Embora a previsão indique que o cisalhamento pode continuar acima da média em julho, espera-se que as condições melhorem em agosto, permitindo um aumento na atividade ciclônica.

Além disso, não há previsão de fenômenos como El Niño para esta temporada. As condições do fenômeno chamado Oscilação Sul-El Niño (ENSO) devem continuar neutras, o que significa que as temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial não estão significativamente mais quentes ou mais frias do que a média.

Essas condições neutras geralmente favorecem a atividade na região do Atlântico. A principal razão para a expectativa de uma temporada mais ativa do que a média é a presença de temperaturas da água do mar acima da média no Atlântico central e oriental. A temperatura elevada dos oceanos é um combustível crucial para a formação e fortalecimento de tempestades tropicais e furacões. No entanto, essas temperaturas atuais não são tão altas quanto as observadas no ano passado, o que sugere uma temporada com menos tempestades em comparação ao ano anterior.