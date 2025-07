Cieps de Leonel Brizola continuam em Balneário Camboriú

A Prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, anunciou a abertura de uma licitação para a reconstrução do Centro Integrado de Educação Pública Rodesindo Pavan (Ciep), localizado no bairro Vila Real. Essa decisão é resultado de um esforço significativo da comunidade local, liderado pelo Diretório do PDT e pela Juventude Socialista, que mobilizou a população em prol da reativação da escola após seu fechamento em 2022.

O Ciep Rodesindo Pavan é especialmente marcado na história da educação da região, sendo a primeira escola de período integral de Santa Catarina e da Região Sul do Brasil. Inaugurada em 20 de julho de 1991, na comemoração do aniversário da cidade, a cerimônia contou com a presença de Leonel Brizola, então governador do Rio de Janeiro e um dos idealizadores do projeto de educação integral, em parceria com Darcy Ribeiro. O evento foi amplamente celebrado, definido pela mídia como uma “grande festa popular”.

Além de sua relevância histórica, o Ciep tem um valor social importante. Ele visa oferecer educação integral a crianças de famílias de baixa renda, atendendo também às necessidades de saúde e desenvolvimento psicossocial. Os serviços oferecidos incluem consultas médicas e odontológicas, além de atividades para os pais, como cursos de alfabetização noturnos.

Em 2021, o Ciep parou de aceitar matrículas, e em 2022, sua estrutura foi demolida devido ao uso de telhas de amianto e ao alto custo das reformas necessárias. Desde então, a comunidade tem se mobilizado para reivindicar a reconstrução da escola, organizando protestos e atos públicos, como o ‘Abraço ao Ciep’, que reuniu ex-professores e ex-alunos.

A pressão da população levou a Prefeitura, à época sob administração de outro partido, a se comprometer com a construção de um novo Ciep. Allan Schroeder, ex-presidente do PDT de Balneário Camboriú, destacou a necessidade de prioridade na educação, mencionando que essa iniciativa é essencial para prevenir a criminalidade e combater a desigualdade social.

A atual presidente da Juventude Socialista de Balneário Camboriú, Luiza Helena, expressou otimismo com a abertura da licitação, mas também reconheceu os desafios a serem enfrentados. Ela enfatizou a importância da educação pública de qualidade e acessível, e que a luta pela educação deve ser contínua, adaptando-se com o tempo às necessidades dos estudantes.

A iniciativa de reconstruir o Ciep é encarada como um passo significativo, sendo parte de um movimento mais amplo de valorização da educação e da transformação social. O PDT reafirma seu compromisso em garantir que esse legado educacional permaneça vivo, visando aprimorar o futuro das crianças e jovens da região. A mobilização da comunidade continua, buscando assegurar que a nova escola atenda às necessidades de educação integral o mais rápido possível.