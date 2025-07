Charley Hull desmaia no tee e se retira do Evian Championship

Charley Hull, golfista britânica classificada em 19º lugar no mundo, se retirou do Campeonato Evian, na França, após um incidente durante a competição. A situação ocorreu no buraco 4, onde ela desmaiou antes de realizar seu tee shot, aparentemente por problemas de saúde.

Na ocasião, Hull jogava ao lado de Ruoning Yin, classificada em 4º lugar no ranking mundial, e Haeran Ryu. Depois de sua queda, a organização do torneio permitiu que o grupo que estava atrás de Hull passasse, enquanto as equipes médicas prestavam assistência à atleta.

O atendimento durou cerca de 15 minutos. Após receber os cuidados necessários, Charley conseguiu se levantar e realizar seu tee shot. No entanto, logo após a batida, ela desabou novamente no chão. Em seguida, foi transportada em um carrinho motorizado equipado com uma maca.

Fontes informaram que a golfista, de 29 anos, estava enfrentando um vírus, o que pode ter contribuído para seu colapso. No momento do incidente, Hull estava jogando em par, o que significa que seu desempenho estava dentro do esperado para o evento. Apesar de ser uma atleta talentosa, ela ainda busca sua primeira vitória em um torneio major. Nos campeonatos de 2025, ela obteve o 12º lugar tanto no Women’s PGA Championship quanto no U.S. Women’s Open.