Cametá divulga calendário agrícola 2025 com serviços gratuitos

A Prefeitura de Cametá, através da Secretaria Municipal de Agricultura, lançou oficialmente o Calendário Agrícola para o ano de 2025 em um evento que contou com a presença de agricultores, produtoras rurais, representantes de associações e autoridades locais. Esse lançamento reforça o comprometimento do município em apoiar o desenvolvimento do setor agrícola.

O Calendário Agrícola é uma ferramenta essencial que orienta os trabalhadores do campo sobre os melhores períodos para o plantio e a colheita, além de outras práticas necessárias para otimizar a produção rural. No material disponibilizado, há também recomendações técnicas e informações climáticas específicas para a região, o que pode ajudar a aumentar a produtividade e a reduzir perdas nas colheitas.

Um dos principais benefícios do calendário é que os agricultores poderão acessar gratuitamente serviços mecanizados, como aragem, gradagem e preparo do solo, oferecidos pela Prefeitura. Essa iniciativa visa assegurar que pequenos produtores tenham maior acesso a políticas públicas que promovem a modernização e o incentivo à produção, contribuindo para uma maior segurança alimentar e geração de renda nas áreas rurais.

A expectativa é que o Calendário Agrícola de 2025 traga benefícios a centenas de famílias em Cametá que dependem da agricultura para sua subsistência. A iniciativa é vista como um passo importante para fortalecer a economia local e promover o desenvolvimento sustentável na região.