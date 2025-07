Bleach: Thousand-Year Blood War parte 4 apresenta novos personagens

Durante um painel na Anime Expo, Masashi Kudo, designer de personagens da série “Bleach: Thousand-Year Blood War”, compartilhou novidades sobre a quarta parte do anime. Ele informou que essa nova fase incluirá personagens que não estavam presentes no mangá original criado por Tite Kubo. Além disso, haverá cenas que não foram vistas anteriormente na versão impressa.

Kudo explicou que algumas cenas que podem ter sido pensadas por Kubo não foram incluídas no mangá, mas agora farão parte do anime. Ele mencionou que, para essa parte final, haverá mais conteúdo inédito, o que pode surpreender mesmo os fãs que já leram o mangá. A expectativa é que novos personagens sejam introduzidos, o que promete trazer novas experiências aos espectadores.

Falando sobre os episódios finais, Kudo destacou a longa duração tanto do mangá quanto do anime e a pausa significativa que ocorreu antes do lançamento da nova fase. Ele refletiu sobre a emoção de chegar ao fim da história, enfatizando que tanto os fãs antigos quanto os novos estão ansiosos para ver como a trama será concluída.

A quarta parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, intitulada “The Calamity”, está em desenvolvimento e será lançada em 2026, embora ainda não haja uma data específica. Esta nova fase adaptará os últimos 30 capítulos do mangá, o que justifica a adição de conteúdo original para enriquecer a série.

Lançado originalmente entre 2004 e 2012, o anime “Bleach” narra as aventuras de Ichigo Kurosaki, um jovem que consegue se comunicar com espíritos. Ao longo da história, Ichigo se torna um Shinigami Substituto, assumindo os deveres de suas predecessoras. O anime está disponível para streaming na plataforma Disney+.