Bitcoin atinge novo recorde histórico de US$ 113 mil

O bitcoin atingiu um novo recorde histórico, alcançando o valor de US$ 113.555, um aumento de 4% em apenas 24 horas. Em reais, a criptomoeda também apresentou uma valorização de 5%, chegando a R$ 628.126. Essa marca inédita reflete o interesse crescente dos investidores no mercado de criptomoedas.

Enquanto isso, o ether, a segunda maior criptomoeda, foi negociado a US$ 2.816, marcando uma alta de 5,9%. Esse preço é o mais alto alcançado pelo ether desde 11 de junho. A valorização das duas moedas principais é um indicativo do fortalecimento do mercado de criptoativos.

Outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, também mostraram uma tendência de alta. O XRP, utilizado para pagamentos internacionais pela Ripple, subiu 4,9%, agora valendo US$ 2,50. A Solana teve um crescimento de 4%, sendo cotada a US$ 159,68, enquanto o BNB, token da Binance Smart Chain, avançou 1,8%, atingindo US$ 674,66.

Atualmente, o valor total de todas as criptomoedas no mercado é de impressionantes US$ 3,6 trilhões. Esse crescimento está sendo impulsionado por uma série de novos investimentos, especialmente por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs) para bitcoin e ether. A demanda por esses ativos tem se mostrado forte, atraindo cada vez mais investidores.

A análise de especialistas indica que o mercado de criptomoedas está em um momento positivo. Um diretor-executivo de uma empresa de investimentos destacou que o ether parece ter encontrado um suporte sólido e está mostrando força na atual recuperação. Essa tendência é vista como uma continuidade dos avanços tecnológicos na rede Ethereum.

No caso do bitcoin, outro especialista afirmou que o otimismo também é sustentado por fundamentos sólidos. A redução das reservas de bitcoin disponíveis em exchanges e um fluxo institucional positivo têm gerado uma expectativa de que o preço pode rapidamente alcançar novos patamares, como os de US$ 115.000 e até US$ 120.000. No entanto, ele advertiu que correções técnicas podem ocorrer, especialmente se o bitcoin perder suporte na faixa de US$ 109.000.

Os dados mais recentes mostram que, nos ETFs de bitcoin das bolsas americanas, houve uma entrada líquida de US$ 215,7 milhões, marcando cinco dias consecutivos de crescimento. Os principais responsáveis por esse aumento foram o IBIT, da BlackRock, o ARKB da Ark Invest e o mini trust da Grayscale.

Da mesma forma, os ETFs de ether também tiveram um fluxo positivo de US$ 211,3 milhões, continuando a atrair novos recursos. Entre os principais ETFs, destacaram-se o ETHA da BlackRock, o FETH da Fidelity e o mini trust da Grayscale, todos apresentando entradas significativas.

Esse panorama reflete um mercado dinâmico e em evolução, que continua a captar a atenção de investidores ao redor do mundo.