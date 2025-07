Banco ABC distribui R$ 261,3 milhões em dividendos hoje

A data limite para receber os dividendos neste ano é 30 de junho. Isso significa que os investidores que compraram ações a partir de 1º de julho precisarão esperar até o próximo pagamento para receber os proventos.

Os dividendos pagos pelas empresas são isentos de Imposto de Renda no Brasil. Já os Juros sobre Capital Próprio (JCP) sofrem uma taxa de 15% de imposto. De acordo com a legislação brasileira, especificamente a Lei 6.404 de 1976, as empresas listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a distribuir parte de seus lucros a seus acionistas. O Banco ABC, por exemplo, cumpre essa regra ao longo do exercício social.

Nesta semana, várias empresas estão programadas para pagar dividendos e JCP. Na segunda-feira, 7 de julho, a Ambev (ABEV3) pagará dividendos, enquanto B3 (B3SA3) e Totvs (TOTS3) farão pagamentos de JCP. Na terça-feira, 8 de julho, a Alupar (ALUP11, ALUP3 e ALUP4) também distribuirá dividendos. Já na quinta-feira, 10 de julho, o Banco ABC (ABCB4) pagará JCP, enquanto Dohler (DOHL3 e DOHL4) e JHSF (JHSF3) realizarão pagamentos de dividendos.

As ações que pagam dividendos são uma forma de as empresas remunerarem seus acionistas, beneficiando tanto os investidores majoritários quanto aqueles com menor participação. Essa estratégia de investimento, que visa acumular ações de empresas que pagam proventos, se popularizou entre investidores de renda variável, como Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores individuais da Bolsa brasileira.

Para aqueles que desejam investir em ações que pagam dividendos, o primeiro passo é avaliar a taxa de remuneração do ativo. O “dividend yield” é um indicador que relaciona o preço da ação aos dividends pagos. Por exemplo, se uma ação custa R$ 10 e distribui R$ 1 por ano, o “dividend yield” será de 10%. Geralmente, quanto maior esse índice, maior é o retorno proporcionado pela empresa aos seus acionistas.

Esse indicador é fundamental para ajudar os investidores a identificarem as empresas que oferecem os melhores retornos na forma de dividendos. No entanto, é essencial ficar atento às variações desse índice, pois ele é influenciado pela flutuação dos preços das ações. Aprender a investir em dividendos pode ser uma excelente forma de garantir uma renda adicional.