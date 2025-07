Aumento de fraudes de emprego: proteja-se com estas dicas

Cada vez mais, pessoas em busca de emprego estão caindo em golpes que prometem altos salários para tarefas simples online. Segundo informações de órgãos de proteção ao consumidor, esses fraudes têm crescido significativamente, especialmente na última década.

Os golpistas geralmente iniciam o contato de forma discreta, com mensagens via SMS ou WhatsApp. Eles investem tempo para estabelecer uma relação de confiança antes de tentar explorar a vítima. De acordo com especialistas, muitos que perdem dinheiro aproveitam as oportunidades pensando que estão agindo de forma racional, mas os golpistas possuem táticas cada vez mais sofisticadas.

De 2020 a 2023, os registros de perdas devido a esses golpes aumentaram mais de três vezes. Para o primeiro semestre de 2024, os prejuízos já superaram 220 milhões de dólares. Os chamados “golpes gamificados”, que incluem tarefas simples pela internet, representam uma parte significativa desse crescimento. Aproximadamente 20 mil pessoas relataram ter sido vítimas desse tipo de fraude nos primeiros meses de 2024, em comparação a apenas 5 mil em todo o ano anterior.

A estimativa é que o número real de vítimas seja ainda maior, já que muitos não denunciam as fraudes. Somente 4,8% das pessoas que enfrentaram esses golpes registraram uma queixa.

Como funcionam os golpes

Os golpes geralmente começam com uma mensagem inesperada de um “recrutador” oferecendo trabalho online. O contato pode prometer que você pode “ganhar muito dinheiro” realizando tarefas como “impulsionar produtos” ou “otimizar” conteúdos em plataformas digitais, que podem incluir ações como curtir vídeos ou avaliar imagens de produtos.

Esses “trabalhos” oferecem promessas de ganhos através de “comissões” por clique. Após a realização das tarefas, a vítima vê um saldo crescente de “ganhos” em uma plataforma ou aplicativo, mas essa quantia é falsa. Com o tempo, a plataforma pode solicitar que a pessoa deposite seu próprio dinheiro, normalmente em criptomoedas, para completar mais tarefas e sacar os supostos ganhos. No entanto, ao fazer esse depósito, a pessoa perde seu dinheiro real e nunca recebe o pagamento que acreditava ter conquistado.

Quem é o alvo

Os golpistas costumam mirar em pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, como jovens recém-formados, ou em indivíduos que se afastaram do mercado, como dona de casa que retornam ao trabalho com os filhos já crescidos. Imigrantes também são alvos frequentes, já que podem enfrentar barreiras linguísticas e desconhecimento do cenário de emprego.

Estas fraudes geralmente apresentam um processo de seleção fácil ou até nenhum. As vítimas podem receber elogios nas mensagens, criando uma sensação de reconhecimento para suas habilidades. Essa abordagem pode levar a pessoa a abaixar a guarda e se deixar levar pela proposta.

Muitas vezes, a tarefa solicitada pode envolver a publicação de avaliações falsas de produtos, algo que pode parecer uma necessidade diante de dificuldades financeiras.

Dicas para identificar um golpe

– Desconsidere mensagens genéricas e inesperadas sobre empregos, independentemente do que dizem.

– Nunca pague para conseguir um emprego ou para receber um pagamento. Essa exigência é um sinal claro de que se trata de um golpe.

– Desconfie de ofertas que prometem pagamento por avaliações ou curtidas online sem um processo transparente de interação com os produtos ou serviços avaliados.

Com o aumento das fraudes, é fundamental que as pessoas fiquem atentas e informadas para evitar cair nesses esquemas.