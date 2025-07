Alemanha: inflação de junho é de 2,0% em relação ao ano passado

Em junho, a taxa de inflação na região da moeda comum da Europa apresentou uma leve queda, atingindo 2,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Essa diminuição é um reflexo principalmente da queda nos preços da energia. Além disso, a inflação dos preços de alimentos também desacelerou, contribuindo para a redução geral da taxa.

No entanto, os preços dos serviços continuam a subir acima da média, o que ainda pressiona a inflação em alguns setores da economia. Esses dados relativos ao Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP) e ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI) básico são relevantes para o Banco Central Europeu, que segue monitorando a situação econômica. Não houve alterações significativas desde o relatório preliminar, e as autoridades aguardam mais informações ao longo do verão europeu para avaliar melhor a situação.

Neste contexto, os analistas permanecem atentos ao comportamento dos preços e ao impacto que eles podem ter nas políticas econômicas futuras.