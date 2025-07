Ações da Tesla despencam após críticas de Trump a Musk

As ações da Tesla caíram 6,79% nesta segunda-feira após o CEO Elon Musk anunciar a formação de um novo partido político nos Estados Unidos, o que gerou uma forte reação do ex-presidente Donald Trump. No início das negociações, os papéis da empresa chegaram a cair 7,6%, mas terminaram o dia com a maior baixa desde 5 de junho, quando Musk e Trump trocaram farpas nas redes sociais.

Os vendedores a descoberto das ações da Tesla lucraram cerca de 1,6 bilhão de dólares na segunda-feira, de acordo com dados de uma empresa de análise do mercado. Trump, em uma publicação na plataforma Truth Social, expressou preocupação com Musk, afirmando que ele tem se comportado de forma imprevisível nas últimas semanas. Musk anunciou no sábado que seu novo partido, o “America Party”, visa oferecer uma alternativa aos partidos democrata e republicano, alegando que o atual sistema político está abalado por desperdícios e corrupção.

Antes de embarcar no Air Force One em Nova Jersey, Trump qualificou a nova iniciativa de Musk como “ridícula” e disse que isso poderia causar confusão. Neil Wilson, estrategista de uma plataforma de negociação do Reino Unido, indicou que os investidores da Tesla estão apreensivos por dois motivos: primeiro, a possibilidade de mais atritos entre Musk e Trump possam impactar os subsídios do governo americano para veículos elétricos, e segundo, a percepção de que Musk está “distrativo” com sua nova empreitada política.

As tensões entre Musk e Trump começaram em junho, após Musk criticar um grande pacote de impostos e políticas domésticas assinado pelo ex-presidente. Musk expressou que as medidas poderiam aumentar consideravelmente o déficit orçamentário do país. Em resposta, Trump criticou a criação de novos partidos políticos, afirmando que eles nunca foram bem-sucedidos nos Estados Unidos e geralmente trazem desordem.

Recentemente, a Tesla vem enfrentando crescentes desafios. A empresa sofreu uma queda acentuada nas vendas do segundo trimestre, com uma redução de 13,5% em relação ao ano anterior, marcando a primeira vez que suas vendas caíram desde que se tornou uma empresa pública. Apesar disso, a empresa está prestes a perder o título de maior fabricante de veículos elétricos do mundo para a fabricante chinesa BYD, que ainda não entrou no mercado estadounidense.

Além do impacto financeiro, as recentes atividades de Musk no governo americano, incluindo a liderança do Departamento de Eficiência Governamental e demissões em massa, provocaram protestos em frente às lojas da Tesla em várias partes do mundo. Em maio, Musk havia anunciado que deixaria seu cargo no governo, gerando esperanças entre os investidores de que ele teria mais tempo para focar em suas empresas, incluindo SpaceX e a plataforma X. Entretanto, a nova disputa com Trump e a busca por apoio para seu novo partido o fizeram retornar à cena política.

As ações da Tesla chegaram a quase dobrar após o dia das eleições, atingindo um pico histórico em dezembro devido à expectativa de que uma aliança entre Musk e Trump seria vantajosa para a empresa. No entanto, as controvérsias decorrentes das atividades políticas de Musk fizeram os papéis desvalorizarem, perdendo mais de um terço de seu valor desde então.