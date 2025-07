Ultra Comfort: do sono ao treino com a Samsung

A Samsung Electronics anunciou o lançamento da nova série Galaxy Watch8, que inclui os modelos Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic. Esta linha apresenta um design icônico e é a mais fina e confortável até agora, ideal para rastreamento contínuo da saúde. O objetivo da Samsung é atender a diversos estilos de vida, oferecendo recursos avançados que elevam os padrões de estética e personalização na experiência de cuidados com a saúde.

A série Galaxy Watch8 é descrita como uma excelente companhia para o bem-estar diário, graças à nova estrutura interna que a torna 11% mais fina. O design de almofada, que estreou com o Galaxy Watch Ultra, agora é parte de toda a linha, permitindo um ajuste natural ao pulso e proporcionando mais conforto e estabilidade. Além disso, a tela é 50% mais brilhante, garantindo visibilidade mesmo sob luz solar intensa.

Para atender a um estilo de vida ativo, a nova série conta com uma bateria aprimorada e GPS de dupla frequência, oferecendo resultados de localização mais precisos e detalhados. O potente processador de 3nm garante desempenho rápido e eficiência energética. O BioActive Sensor permite uma análise mais profunda da saúde do usuário, oferecendo uma visão holística sobre bem-estar.

Uma ênfase significativa está na qualidade do sono, considerado essencial para a saúde geral. Através do smartwatch, os usuários podem acessar orientações personalizadas para melhorar seu sono e até detectar sinais de apneia. A série também inclui novas funcionalidades no aplicativo Samsung Health para auxiliar na criação de hábitos saudáveis, com insights motivacionais sobre sono, nutrição e exercícios.

O Galaxy Watch8 ainda introduz um Índice de Antioxidantes, permitindo que os usuários meçam os níveis de carotenoides em apenas cinco segundos, ajudando na tomada de decisões sobre envelhecimento saudável. Com recursos voltados para corrida, como um treinador que avalia o nível de condicionamento físico e propõe planos de treinamento personalizados, o smartwatch se adapta a diferentes níveis de habilidade.

Para gerenciamento do estresse, o dispositivo alerta quando os níveis estão elevados e oferece um rastreador de mindfulness para registrar o humor e sugerir exercícios de respiração. A pontuação de energia alimentada por inteligência artificial também ajuda a monitorar o nível de energia diário.

As novas funcionalidades de interação com o smartwatch foram aprimoradas através da colaboração com o Google. A série Galaxy Watch8 é a primeira a ser equipada com o assistente de IA, Gemini, e opera com o Wear OS 6. Isso permite que os usuários realizem tarefas simples por comando de voz, como iniciar um treino ou encontrar um local.

A série está disponível em diferentes tamanhos e cores. O Galaxy Watch8 é projetado para o uso diário e está disponível em tamanhos de 44mm e 40mm, enquanto o Galaxy Watch8 Classic oferece um design mais sofisticado e moderno, medindo 46mm. Ambas as opções têm variedade de pulseiras para combinar com diferentes estilos de vida.

Além disso, a nova Galaxy Watch Ultra promete desempenho superior e maior durabilidade, ideal para quem pratica atividades ao ar livre. Para quem busca um dispositivo mais discreto, o Galaxy Ring oferece monitoramento contínuo da saúde com conforto e bateria de longa duração.

A pré-venda dos modelos Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic começou em alguns mercados, com disponibilidade geral prevista para o dia 25 de julho.