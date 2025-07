Trump propõe imposto de até 200% sobre medicamentos importados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende implementar tarifas de até 200% sobre medicamentos importados. Além disso, ele também estuda aplicar taxas sobre semicondutores e outros produtos considerados estratégicos. A principal meta dessa proposta é incentivar a produção local e fortalecer a segurança nacional do país.

Até o momento, não há uma data definida para a aplicação dessas tarifas, mas a expectativa é que essa medida possa ser implantada em até um ano e meio. Caso se confirme, os altos impostos podem impactar diretamente grandes empresas farmacêuticas. Estes setores alertam que o aumento das tarifas pode resultar em elevações de preços, desincentivar investimentos e causar problemas na cadeia de abastecimento.

Durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, Trump destacou que as empresas terão um prazo de cerca de um a um ano e meio para se prepararem para essas mudanças. Após esse período, as tarifas entrarão em vigor.

As declarações de Trump geraram reações rápidas da indústria farmacêutica. A PhRMA, que é a maior associação do setor nos Estados Unidos, considerou a proposta negativa. O vice-presidente de relações públicas da organização, Alex Schriver, argumentou que cada dólar destinado ao pagamento de tarifas é um investimento que deixa de ser utilizado na produção local e no desenvolvimento de novos tratamentos e curas para os pacientes.