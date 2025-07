Trump promete mais tarifas e alerta BRICS sobre o futuro

O presidente Donald Trump anunciou que nesta quarta-feira, pelo menos sete países receberão cartas sobre a aplicação de tarifas. Essa medida é parte do esforço do governo americano para pressionar nações a firmarem acordos comerciais com os Estados Unidos, com um prazo que não será estendido além de 1º de agosto.

Ele pretende implementar uma tarifa de 10% sobre importações do grupo BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, Trump planeja uma tarifa de 50% sobre importações de cobre e uma impressionante taxação de 200% sobre produtos farmacêuticos. Essas ações criam incertezas no cenário econômico global, que já enfrenta meses de instabilidade.

Trump afirmou em suas redes sociais que “um mínimo de sete” notificações sobre tarifas seriam enviadas na manhã de quarta-feira, com a expectativa de que outras cartas chegariam à tarde. O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, mencionou anteriormente que entre 15 e 20 cartas devem ser emitidas nos próximos dias.

Na segunda-feira, a Casa Branca enviou a primeira leva de cartas para 14 países, incluindo Japão, Coreia do Sul e África do Sul. As tarifas correspondem principalmente às que foram anunciadas anteriormente em abril. Trump também assinou uma ordem executiva que prorrogou a data de implementação de 9 de julho para 1º de agosto, dando um tempo extra para negociações.

Durante um encontro de gabinete, Trump declarou que a data de agosto é definitiva e não haverá novas extensões. Ele enfatizou que todos os pagamentos devem ser feitos a partir de 1º de agosto de 2025. Essa afirmação marca uma mudança de tom em relação a um dia anterior, quando havia descrito a data como “firme, mas não 100% firme”.

A reação global aos anúncios mais recentes sobre tarifas foi moderada, especialmente em comparação com a turbulência nos mercados causada por seus anúncios anteriores sobre tarifas recíprocas. Até agora, apenas Reino Unido e Vietnã conseguiram acordos iniciais com os Estados Unidos, enquanto a China estabeleceu uma trégua comercial até 12 de agosto.

Trump também mencionou que planeja enviar uma carta à União Europeia informando sobre as tarifas que entrarão em vigor a partir de 1º de agosto, mesmo após recentes avanços nas conversações comerciais. Ele acredita que uma carta significa um acordo.

Em relação ao grupo BRICS, Trump afirmou que os membros terão que arcar com a tarifa de 10% e comentou que a criação de uma moeda desse bloco tem a intenção de prejudicar o dólar americano. Ele alegou que o BRICS foi formado com o objetivo de desacelerar a valorização do dólar e tirar sua posição como moeda padrão global. Ele considerou que a perda do status do dólar seria tão grave quanto perder uma guerra.

O BRICS, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ampliou-se ao incluir países como Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos. A situação da Arábia Saudita em relação ao bloco ainda não está clara. As declarações de Trump surgem após uma ameaça vaga feita no domingo, sobre a imposição de uma tarifa adicional de 10% sobre países que seguem políticas anti-americanas dentro do contexto do BRICS.