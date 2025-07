Trump elogia presidente da Libéria por seu inglês fluente

Durante uma reunião com líderes de várias nações africanas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um elogio ao presidente da Libéria, Joseph Boakai, por seu domínio do inglês. Após o discurso de Boakai, Trump comentou que a pronúncia era muito bonita e perguntou onde ele havia aprendido a falar tão bem.

Trump fez algumas perguntas sobre a educação de Boakai, demonstrando surpresa por sua fluência, que considerou superior à de algumas pessoas presentes na mesa. É importante destacar que o inglês é a língua nacional da Libéria.

A Libéria tem uma população indígena significativa, mas muitos de seus habitantes são descendentes de escravos libertos que foram enviados para a África no início do século 19. A capital do país, Monróvia, recebeu esse nome em homenagem a James Monroe, o quinto presidente dos Estados Unidos, que apoiou a iniciativa de criar a Libéria como um estado para os escravos libertos.

A fundação da Libéria se deu devido a debates entre abolicionistas e proprietários de escravos americanos sobre a real possibilidade de integração de pessoas de todas as raças nos Estados Unidos. Na década de 1820, a American Colonization Society comprou um trecho de terra na costa oeste da África e começou a enviar pessoas negras dos EUA para a nova coluna.

Em 1847, a Libéria adotou uma constituição inspirada na americana e declarou sua independência. No documento de independência, o país acusou os Estados Unidos de racismo, violência e desigualdade, que o levaram a buscar a criação de uma nova nação.

Atualmente, a Libéria é considerada a mais antiga república moderna da África e a segunda república liderada por negros no mundo, atrás apenas do Haiti, que foi fundado em 1804 após a derrubada do domínio francês.

O incidente envolvendo Trump não é o primeiro a gerar controvérsia. Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump se referiu a Haiti e a nações africanas como “países de merda”, o que provocou uma forte reação negativa por parte de líderes africanos e haitianos. A Casa Branca não comentou sobre o recente elogio de Trump a Boakai.