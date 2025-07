Três suspeitos de invasão e homicídio morrem em confronto com a PM

Uma operação realizada na madrugada desta quarta-feira, 9, em Teotônio Vilela, resultou na morte de três homens suspeitos de participar de um ataque violento no município do Pilar, em Alagoas. No dia 26 de junho, o pedreiro José Sílvio Araújo da Silva, de 47 anos, foi assassinado em sua casa durante a invasão de um grupo armado.

A ação foi conduzida por equipes da Rotam e do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Polícia Militar, especializadas em combater atividades criminosas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a abordagem, os suspeitos reagiram e houve uma intensa troca de tiros. Os três homens foram socorridos, mas não sobreviveram aos ferimentos.

Entre os mortos estava um homem conhecido como Caleb, identificado pela polícia como o líder da facção criminosa que cometeu o atentado contra o pedreiro. A invasão à casa de José Sílvio ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, quando pelo menos 17 homens armados entraram no imóvel. Ele foi executado com múltiplos disparos, sem chance de defesa.

As autoridades informaram que o crime estava relacionado a uma disputa entre facções rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na área. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas confirmaram a violência e o planejamento da ação criminosa.

Caleb, além de ser uma figura central no crime organizado na região do Pilar, também era investigado por outros homicídios na localidade e em áreas periféricas de Maceió. Com ele, outros dois comparsas envolvidos no ataque ao pedreiro também foram mortos na operação.

Durante a ação em Teotônio Vilela, a polícia apreendeu armas, munições e drogas, mas ainda não informaram a quantidade total dos itens encontrados. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros membros do grupo criminoso. A polícia acredita que essa operação foi um importante passo no enfrentamento da criminalidade na região.