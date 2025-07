Seleção Nacional de Basquete Juvenil começa no Civic Center

Cerca de 50 estudantes atletas com cerca de 14 anos se reuniram hoje no Centro Cívico de Belize para participar da seleção para o time nacional de basquete júnior. O evento é promovido pelo Ministério dos Esportes e pela Federação de Basquete de Belize (BBF), que vai percorrer o país realizando testes em diferentes distritos com o objetivo de encontrar novos talentos. A seleção visa montar uma equipe que representará Belize na competição Centro de Basquete Sub-15 no próximo ano.

Jacob Leslie, presidente da BBF, informou que cerca de 100 atletas devem passar pelos testes, mas apenas 12 serão escolhidos para integrar a equipe. Além do talento em quadra, o treinador principal, Bernie Tarr, ressaltou que a capacidade de ouvir e trabalhar em equipe são características essenciais na seleção dos jogadores.

Os testes continuarão nas próximas semanas, com a última parada da turnê de seleções marcada para o Complexo Multiuso de Orange Walk, no dia 27 de julho. Essa etapa final promete reunir ainda mais jovens aspirantes ao basquete, reforçando a busca por novos talentos para representar o país.