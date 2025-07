Sato Company trará 22 filmes do Studio Ghibli ao Brasil

A Sato Company anunciou o Ghibli Fest, uma mostra especial que trará ao Brasil 22 filmes do renomado Studio Ghibli. O evento, que ocorrerá a partir do dia 18 de setembro, contará com obras dirigidas por grandes mestres da animação, como Hayao Miyazaki e Isao Takahata, além de Hirosama Yonebayashi, Yoshifumi Kondo e Tomomi Mochizuki.

Essa iniciativa foi revelada durante a convenção Anime Friends 2025 e promete levar aos cinemas brasileiros clássicos da animação mundial. Os filmes poderão ser assistidos tanto em versões legendadas quanto dubladas, com a novidade de que algumas das produções serão exibidas dubladas pela primeira vez.

O festival é uma oportunidade para os fãs de animação e cinema apreciaram histórias marcantes e visuais impressionantes. Abaixo, confira a lista completa dos filmes que estarão em cartaz durante o Ghibli Fest:

– O Conto da Princesa Kaguya

– Princesa Mononoke

– O Castelo Animado

– O Serviço de Entregas da Kiki

– Vidas ao Vento

– As Memórias de Marnie

– Túmulo dos Vagalumes

– Contos de Terramar

– O Mundo dos Pequeninos

– Da Colina Kokuriko

– Sussurros do Coração

– Meu Amigo Totoro

– Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

– O Castelo no Céu

– Nausicaa do Vale do Vento

– O Reino dos Gatos

– Eu Posso Ouvir o Oceano

– Memórias de Ontem

– PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins

– Meus Vizinhos os Yamadas

– Porco Rosso: O Último Herói Romântico

– A Viagem de Chihiro

Com essa seleção, o Ghibli Fest promete encantar espectadores de todas as idades, celebrando a magia das animações que marcaram gerações.