Riot Games lança Titans Cup de League of Legends para LCP

A Riot Games anunciou o lançamento da League of Legends Titans Cup MY & SG (LTC), um novo torneio nacional voltado para os jogadores da Malásia e de Singapura. O objetivo da competição é incentivar talentos locais e proporcionar uma plataforma para que eles se destaquem no cenário competitivo.

O torneio será gerenciado pela produtora Easy Onair Sdn Bhd, que vai garantir a realização de inscrições abertas para todos os jogadores, além de fornecer oportunidades inclusivas e cobertura completa das partidas. A competição também se concentrará na gestão do torneio, recrutamento de narradores e engajamento da comunidade.

Um dos aspectos mais importantes do LTC é que ele servirá como caminho oficial para a qualificação do League of Legends Championship Pacific (LCP), a liga regional de elite para a Ásia-Pacífico. Recentemente, essa liga conquistou destaque ao vencer a LEC durante o Mid-Season Invitational.

Os vencedores do LTC terão a chance de participar dos LCP Wildcard Playoffs, competindo contra campeões de outras regiões como Índia, Indonésia, Filipinas e Tailândia. O objetivo é garantir uma vaga no torneio de Promoção e Rebaixamento do LCP, onde poderão lutar por um espaço entre as melhores equipes, que atualmente incluem Chiefs Esports Club, DetonatioN FocusMe, MGN Vikings Esports e Team Secret Whales.

A competição será aberta a todos os jogadores e terá um formato que inclui fases de grupos e playoffs. Embora o formato e o valor do prêmio ainda não tenham sido divulgados, o cronograma do LTC foi definido. As datas são as seguintes:

– Período de Inscrição: de 8 a 20 de julho de 2025

– Qualificação Online: de 26 a 27 de julho de 2025

– Quartas de Final: de 2 a 3 de agosto de 2025

– Semifinais e Finais: de 9 a 10 de agosto de 2025

Os jogadores interessados podem se inscrever através do link oficial. As partidas serão transmitidas nos canais oficiais do League of Legends nas redes sociais, incluindo Facebook, YouTube e TikTok da Easy OnAir.

A Country Manager da Riot Games para Indonésia e Malásia, Resha Pradipta, expressou entusiasmo pela parceria com a Easy Onair, destacando a importância dessa colaboração a longo prazo para o desenvolvimento do potencial da região. A intenção é criar um verdadeiro ecossistema de apoio ao talento local.