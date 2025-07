Resultado do prêmio de R$ 1,8 milhão é divulgado

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve apostas vencedoras na última edição da Lotofácil. Assim que essa informação for divulgada, a atualização será feita prontamente.

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, as pessoas podem fazer suas apostas até uma hora antes do evento, ou seja, até às 19h do dia do sorteio. As apostas são aceitas em lotéricas credenciadas e também no site oficial da Caixa. Os jogadores têm a opção de escolher entre 25 números disponíveis, podendo marcar de 15 a 20 dezenas na mesma aposta. O valor mínimo para apostar na Lotofácil é de R$ 3, enquanto a aposta máxima pode ultrapassar R$ 46 mil. Para aqueles que preferem, existe a opção “Surpresinha”, que permite que o sistema escolha os números aleatoriamente.

As chances de ganhar o prêmio máximo na Lotofácil variam conforme o número de dezenas apostadas. Com a aposta mínima de R$ 3, jogando 15 números, a probabilidade de acerto é de uma em quase 3,3 milhões. Aumentando para 16 dezenas, o custo sobe para R$ 48, e a chance melhora para uma em cerca de 204 mil. Para quem escolhe apostar em 20 números, a probabilidade de ganhar se torna uma em 211. Além do prêmio máximo, a Lotofácil também oferece recompensas para acertos de 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a aposta mínima, a chance de ganhar pelo menos R$ 5 é de uma em 11.

Outra opção disponível é o bolão da Lotofácil, que permite que várias pessoas façam apostas em grupo. O valor mínimo para fazer uma aposta nessa modalidade é de R$ 12, com cotas para cada participante a partir de R$ 4. Para apostas com 15 números, é permitido ter entre duas e oito cotas. Se a aposta incluir 20 dezenas, esse número pode chegar até 100 cotas. Os grupos têm a possibilidade de realizar até dez apostas por bolão quando apostam entre 15 e 18 números, mas esse número diminui para seis ao jogar com 19 números e, para 20, há limite de uma única aposta.