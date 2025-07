Regina Hall fala sobre Leonardo DiCaprio e novos desafios

Regina Hall está animada para o lançamento do filme “One Battle After Another”, que conta com a participação de Leonardo DiCaprio. O filme, dirigido por Paul Thomas Anderson, estreia nos cinemas no dia 26 de setembro. Regina destacou que foi uma experiência incrível filmar com um diretor que ela admira tanto.

A atriz, com 54 anos, compartilhou que, ao ler o roteiro, se sentiu muito curiosa sobre o enredo e ficou entusiasmada com o que encontrou. Ela descreveu o filme como repleto de risadas, mensagens marcantes, humor e inteligência.

A trama é baseada no romance “Vineland”, escrito por Thomas Pynchon, e gira em torno de um grupo de ex-revolucionários que se reúnem para enfrentar um inimigo que aparece novamente após 16 anos. DiCaprio interpreta Bob Ferguson, enquanto Regina vive Deandra. O elenco conta ainda com nomes como Benicio del Toro, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim e Wood Harris.

Regina elogiou seu elenco, chamando-o de “incrível” e expressou sua admiração por colegas como DiCaprio, Benicio del Toro e Sean Penn. Ela também ressaltou a habilidade de Anderson em trabalhar com os atores, afirmando que “nenhuma parte é insignificante”. Segundo ela, mesmo os personagens que têm apenas uma linha são cuidadosamente elaborados, o que torna a expectativa ainda maior para o público.

“One Battle After Another” é o primeiro projeto de Anderson desde “Licorice Pizza”, que recebeu três indicações ao Oscar em 2021. O trailer do novo filme foi divulgado em março, e DiCaprio o descreveu como “um filme incrivelmente épico” durante uma apresentação no CinemaCon.

Além de “One Battle After Another”, Regina Hall tem outros projetos a caminho, incluindo a série “The Five-Star Weekend”, além de participações em “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”, que será lançada em 19 de dezembro, e “Girls Trip 2”.