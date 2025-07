Rapper não pode rejeitar processo do cameraman

Um tribunal federal decidiu que Megan Thee Stallion e a Roc Nation precisam continuar enfrentando um processo judicial movido por um cameraman, Emilio Garcia, que alega ter sido forçado a assistir a uma cena sexual da rapper em um carro durante uma turnê na Europa. O juiz Gregory H. Woods afirmou que Garcia apresentou elementos suficientes para dar continuidade às suas reivindicações de discriminação e retaliação.

Na tentativa de encerrar o caso, Megan e a Roc Nation chamaram Garcia de “golpista” e negaram que ele tenha sido obrigado a presenciar o ato sexual, que teria ocorrido em Ibiza, na Espanha, em 2022. No entanto, o juiz considerou que Garcia, que é homossexual, plausivelmente argumentou que a situação do incidente poderia ter gerado um ambiente de trabalho hostil em função de sua orientação sexual.

O juiz comentou que Garcia sugeriu que Megan não teria se comportado da mesma maneira se estivesse na presença de um homem heterossexual. Essa inferência, segundo o juiz, não é irreal e implica que Garcia pode ter enfrentado condições de trabalho adversas em razão de sua sexualidade.

A decisão do juiz também se deu em relação às alegações de retaliação, onde Garcia afirma que teve sua carga horária e salário reduzidos após reclamar sobre o incidente na SUV. Ele também menciona que foi demitido do grupo de Megan e ficou impossibilitado de conseguir trabalho em outras partes da indústria do entretenimento.

O juiz observou que essas afirmações levantam a suspeita de que as condições de trabalho de Garcia foram alteradas em função de sua reclamação sobre o ocorrido em Ibiza.

Embora Megan e a Roc Nation tenham que continuar a lidar com essas denúncias, conseguiram eliminar algumas partes do processo de Garcia. O juiz descartou uma alegação adicional de ambiente de trabalho hostil, bem como reivindicações relacionadas a apoio e ajuda, e questões de horas extras.

O advogado de Garcia, Ron Zambrano, afirmou que a decisão permitirá que ele apresente novamente as alegações que foram rejeitadas em uma nova queixa. Ele ressaltou que possui muitos fatos coletados durante depoimentos para sustentar seu caso.

Até o momento, a assessoria de Megan e da Roc Nation não se manifestou sobre a decisão do juiz.