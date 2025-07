Prêmio Faz Diferença homenageia 100 anos do GLOBO e Maria Ressa

Prêmio Faz Diferença 2024: Vencedores e Destaques

No dia 8 de outubro, o Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, recebeu a cerimônia de entrega do Prêmio Faz Diferença 2024. O evento simbolizou também a celebração dos 100 anos do Jornal O GLOBO.

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, iniciou a cerimônia destacando a importância da história do jornal e sua conexão com as pessoas que impacta. Ele lembrou que, ao fundar o GLOBO em 1925, seu avô, Irineu Marinho, semeou uma visão de futuro que continua a brilhar no jornalismo atual.

O presidente da Firjan, Luiz Cesio Caetano, destacou a relevância do prêmio ao reconhecer pessoas que contribuem para a melhoria do Brasil. Esse evento reflete um legado de comprometimento com a sociedade que a premiação valoriza.

Uma das homenageadas da noite foi a jornalista filipina Maria Ressa, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2021. Ressa é a fundadora do site de notícias Rappler e é respeitada internacionalmente por sua luta pela liberdade de imprensa e contra a desinformação. Ao receber o prêmio, ela frisou a importância do jornalismo na construção da democracia e destacou os desafios impostos pelas novas tecnologias.

Os cineastas Walter Salles e Fernanda Torres foram reconhecidos como Personalidades do Ano, em virtude do sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", que retrata a história de Eunice Paiva. O filme, que trouxe reconhecimento internacional ao cinema brasileiro, destacam-se como um reflexo de luta e resistência. Fernanda expressou sua gratidão, mencionando a conexão emocional e histórica que teve com o projeto.

O prêmio também reconheceu a Seleção Feminina de Ginástica Artística, que recentemente conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Rebeca Andrade e suas colegas foram celebradas não apenas pelas vitórias, mas também por inspirarem jovens garotas em todo o país a se envolverem com a ginástica.

Outros vencedores incluíram o jornalista e secretário federal da Reforma Tributária, Bernard Appy, o empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, e a médica Ludhmila Hajjar, reconhecida por sua contribuição à saúde e ciência.

A diversidade também foi celebrada, com a filósofa Sueli Carneiro recebendo o prêmio na categoria Diversidade, e a cantora e empresária Preta Gil recebendo o reconhecimento em sua jornada de luta contra o câncer.

Quem também foi homenageado foi o ilustrador Marcelo Monteiro, de 90 anos, o funcionário mais antigo do GLOBO, e a aposentada Marlene de Lima, representando os leitores do jornal.

A cerimônia foi uma celebração não apenas de conquistas individuais, mas também da força coletiva que molda a história do Brasil. O evento reafirmou o compromisso com a verdade, a justiça e a valorização daqueles que fazem a diferença em suas comunidades.