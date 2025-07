Prêmio acumulado de R$ 5,7 milhões: confira o resultado

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houveram apostas vencedoras no último sorteio da Lotomania. Assim que essa informação for divulgada, o texto será atualizado para refletir os resultados.

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, os interessados devem fazer uma aposta com 50 números. As apostas podem ser realizadas em lotéricas credenciadas ou pelo site oficial de loterias da Caixa. Os prêmios principais são destinados aos bilhetes que acertam 20 ou 19 números, ou ainda aos que erram todas as dezenas sorteadas. Vale lembrar que as apostas precisam ser feitas até uma hora antes do sorteio, que costuma acontecer às 20h, no horário de Brasília.

O custo para fazer uma aposta na Lotomania é de R$ 3. Ao contrário de outras modalidades da Caixa, nesta loteria não há opções de combinações: sempre são 50 números.

Achance de ganhar o prêmio principal, que requer 20 acertos, é de uma em 11.372.635. Para quem acerta 19 números, a probabilidade é de uma em 352.551. Curiosamente, a chance de não acertar nenhum número é equivalente à de acertar todos os 20, também uma em 11.372.635.