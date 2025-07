Por que tarifas costumam falhar, incluindo as de Trump

Em um novo adiamento, a implementação das tarifas “recíprocas” do presidente Donald Trump sobre uma série de produtos de diversos países, que estava prevista para hoje, foi postergada novamente. O novo prazo, que agora é 1º de agosto, acrescenta mais incerteza para as empresas americanas, mas também oferece aos parceiros comerciais dos Estados Unidos mais tempo para negociar acordos comerciais e evitar esses altos encargos fiscais.

Economistas geralmente são contra o aumento das tarifas, pois estudos mostram que elas prejudicam os países que as impõem, impactando negativamente trabalhadores e consumidores. Apesar de reconhecerem os problemas que o comércio livre pode causar, muitos acreditam que tarifas elevadas não são a solução.

Até o momento, as tarifas de Trump não resultaram em um aumento significativo da inflação nos Estados Unidos, nem retardaram o crescimento econômico ou afetaram a criação de empregos. No entanto, alguns especialistas alertam que a inflação e o mercado de trabalho podem sofrer reações atrasadas às tarifas, que podem se acentuar no final do ano.

Tarifas são, basicamente, impostos sobre produtos importados e têm o efeito direto de aumentar os custos para os produtores e preços para os consumidores. Aproximadamente metade das importações dos Estados Unidos consiste em produtos intermediários, essenciais para a produção de bens finais.

Por exemplo, um avião da Boeing ou um carro fabricado na América do Norte depende de componentes adquiridos internacionalmente. Se as empresas americanas enfrentam custos maiores para importar esses componentes, isso eventualmente aumenta seus próprios custos de produção. De modo similar, tarifas elevadas encarecem também os produtos prontos que são importados.

Muitas vezes, essas empresas não têm condições de absorver totalmente o aumento dos custos decorrente das tarifas, e acabam repassando esses preços mais altos para os consumidores. Historicamente, quando Trump impôs tarifas de importação em 2018, um estudo constatou que essas despesas adicionais foram totalmente transferidas para os preços dos produtos, resultando em perdas para os consumidores.

Nos últimos 20 anos, tarifas mais baixas nos Estados Unidos garantiram que os produtos importados fossem mais acessíveis. Isso se refletiu em um aumento moderado nos preços gerais dos bens, enquanto os serviços se tornaram significativamente mais caros. As novas tarifas de Trump são amplamente esperadas para gerar um aumento nos preços no mercado interno.

Além de impactar os preços, as tarifas podem reduzir a produção econômica do país. Dados indicam que países que impõem tarifas geralmente experimentam um crescimento inferior do Produto Interno Bruto (PIB). Isso pode ocorrer porque tarifas elevadas levam a um aumento dos custos dos insumos importados. Quando um país mantém tarifas baixas, ele pode se concentrar em suas atividades econômicas mais competitivas, aumentando a produtividade.

A incerteza gerada por mudanças nas tarifas também pode desestimular investimentos. Pesquisas indicam que pequenas empresas americanas estão relutantes em investir devido à incerteza atual, com a disposição para gasto de capital atingindo seu ponto mais baixo em mais de três anos.

Embora a implementação de tarifas possa parecer uma tentativa de proteger os trabalhadores locais, muitas vezes resulta em um efeito contrário. Aumento nos impostos de importação, por exemplo, pode levar a uma ligeira elevação no desemprego em todo o mundo, já que os setores mais afetados não conseguem sustentar as perdas.

Além disso, quando Trump anunciou novas tarifas neste ano, parceiros comerciais dos EUA rapidamente implementaram suas próprias taxas, aumentando a pressão sobre os produtos americanos exports. É importante destacar que, apesar das disputas comerciais, muitos economistas concordam que o comércio livre, ao longo das últimas décadas, trouxe benefícios significativos para a economia global, mesmo que traga desafios para alguns trabalhadores.

Esse panorama evidenciou que a adaptação e a formação em novas habilidades são fundamentais para os trabalhadores impactados, assim como foi durante a transição de tecnologias que resultaram na automação. Economistas sugerem que o apoio a trabalhador pode ser mais efetivo através de subsídios a indústrias específicas, ao invés do aumento das tarifas.

Por fim, um dos benefícios principais do comércio livre é a promoção da paz entre as nações. A interdependência econômica gera um interesse mútuo que pode ajudar a mitigar conflitos.