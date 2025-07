Plano de ferrovia ligará dois oceanos no Brasil: saiba mais

Um novo projeto ferroviário está sendo proposto para conectar o Brasil ao Peru. A ferrovia começaria em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, um importante centro agrícola do país. O trajeto seguiria pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) até Mara Rosa, em Goiás, onde se juntaria à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Juntas, essas ferrovias formam uma ligação vital do Centro-Oeste até o litoral atlântico, especificamente em Ilhéus, na Bahia. Isso também ajudaria no desenvolvimento de um corredor bioceânico em direção ao Peru.

A partir de Lucas do Rio Verde, a ferrovia avançaria para o oeste, passando por Rondônia e o sul do Acre, até chegar à fronteira com o Peru. No território peruano, a linha cruzaria a Cordilheira dos Andes e chegaria ao porto de Chancay, que está a cerca de 70 km de Lima, facilitando o acesso ao Oceano Pacífico. Os detalhes exatos do percurso, incluindo cidades que serão cortadas e pontos de integração, serão definidos em estudos técnicos a serem realizados.

Atualmente, o memorando que autoriza o projeto apenas permite a execução de estudos técnicos, econômicos e ambientais. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o orçamento ou um cronograma para a construção da ferrovia. As próximas etapas dependem dos resultados desses estudos e das decisões que serão tomadas em sequência.

A Ferrovia Bioceânica integra um corredor logístico que tem sido planejado há mais de dez anos para conectar o Brasil ao mercado asiático, reduzindo a dependência de rotas marítimas tradicionais. Os trechos brasileiros, a Fiol e a Fico, estão em diferentes fases de desenvolvimento e têm um papel crucial na diminuição dos custos logísticos para o agronegócio e a mineração no Brasil. A nova ferrovia bioceânica ampliaria essa malha ferroviária até o Pacífico, criando uma rota alternativa que evitaria a necessidade de atravessar o Canal do Panamá ou contornar o Cabo Horn.