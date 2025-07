Oppenheimer reforça recomendação de compra para ações da Wix

Wix.com Ltd., uma plataforma popular de criação de sites, recebeu uma classificação positiva da Oppenheimer, que reiterou seu rating “Outperform” e definiu um objetivo de preço de R$ 220,00 para as ações da empresa. Essa avaliação acontece após a empresa anunciar uma parceria estratégica com a Alibaba, uma gigante do comércio eletrônico. Essa aliança permitirá que os comerciantes da Wix tenham acesso à plataforma de atacado da Alibaba e que os vendedores da Alibaba possam criar lojas virtuais utilizando a tecnologia da Wix.

A expectativa é que essa parceria beneficie o crescimento do número de assinantes premium da Wix e também impulsione os bookings, que representam as reservas financeiras futuras da empresa. Embora detalhes específicos sobre as estratégias de co-venda e termos financeiros ainda não tenham sido divulgados, acredita-se que a colaboração com a Alibaba pode ser um fator importante na trajetória de crescimento da Wix. O lançamento da parceria deve acontecer em fases, com previsão de ativação para o segundo semestre do ano, o que pode ajudar a acelerar as operações da empresa no final do ano.

Além disso, a Wix planeja implementar uma série de inovações para o futuro, incluindo descobertas de produtos com inteligência artificial, processos de integração automatizados e ferramentas de correspondência inteligente de produtos. Essas iniciativas visam simplificar e acelerar o comércio global, especialmente beneficiando pequenas e médias empresas.

A Munro Partners, uma firma de gestão de investimentos, comentou em sua carta aos investidores do quarto trimestre de 2024 que tanto a Wix quanto a GoDaddy relataram resultados financeiros fortes, com receitas e lucros superando as expectativas. As equipes de gestão das duas empresas expressaram confiança no crescimento contínuo impulsionado por novas funcionalidades e inovações em inteligência artificial.

Embora o potencial de investimento na Wix seja reconhecido, considera-se que algumas ações focadas em inteligência artificial oferecem maior potencial de valorização e apresentam menor risco.