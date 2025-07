O tapiz de Bayeux retorna à Inglaterra no Museu Britânico

O histórico tapiz de Bayeux, uma obra de arte com 900 anos, retornará à Inglaterra por um período. O tapiz, que possui 69 metros de comprimento e retrata a invasão normanda de 1066, será exibido no Museu Britânico a partir de setembro. Essa troca ocorre em razão das boas relações entre os líderes da França e do Reino Unido, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Em contrapartida, a França receberá peças artísticas valiosas do tesouro anglosaxão encontrado no famoso barco de Sutton Hoo, datado do século VII.

O tapiz de Bayeux apresenta 58 cenas que narram a batalha de Hastings, onde Guilherme, o Conquistador, tomou o trono da Inglaterra de Harold Godwinson. Considerado uma obra-prima da arte medieval, acredita-se que o tapiz foi produzido na Inglaterra durante o século XI, possivelmente por encomenda do bispo Odão de Bayeux. Atualmente, ele é exibido no Museu do Tapiz de Bayeux, localizado na Normandia.

Este tapiz é um documento valioso da história medieval, apresentando 626 personagens, 202 cavalos e mulas, 560 animais, 37 castelos e edifícios, 37 árvores e 41 barcos. Acredita-se que sua criação tenha ocorrido no sul da Inglaterra, em locais como Canterbury ou Winchester, onde existiam oficinas de bordado. A obra combina elementos religiosos e seculares, utilizando uma linguagem artística que remete a eventos bíblicos, como a invasão da Judeia pelos babilônios.

O tapiz também é notável por sua qualidade gráfica, com técnicas que aumentam o dramatismo e a ação, similar às histórias em quadrinhos contemporâneas. Seu registro mais antigo foi encontrado no inventário da catedral de Notre-Dame de Bayeux em 1476. Durante a Revolução Francesa, o tapiz quase foi destruído, pois havia planos de usá-lo como embalagem para munições. Em 1803, Napoleão decidiu levá-lo a Paris como parte de sua propaganda para a tentativa de invasão do Reino Unido.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o tapiz foi guardado no Museu do Louvre, evitando que caísse nas mãos dos alemães nos momentos finais da ocupação. Um dos painéis do tapiz mostra um grupo de pessoas observando uma estrela com cauda no céu, acompanhada da frase em latim “Isti mirant stella”, que significa “estes olham a estrela”. Isso representa uma das primeiras menções ao cometa Halley, que foi visto na Inglaterra em abril de 1066 e visto como um mau presságio para a coroação de Harold II. A parte final do tapiz, que ilustrava a rendição dos saxões e a coroação de Guilherme na abadia de Westminster, foi perdida ao longo do tempo.