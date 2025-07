Novo Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic: testamos as novidades

A Samsung anunciou recentemente sua nova linha de smartwatches, a Galaxy Watch 8 e a Galaxy Watch 8 Classic, durante o evento Galaxy Unpacked. A empresa tem se destacado no mercado, oferecendo designs inovadores que fogem do padrão comum entre os concorrentes.

As novas versões combinam elementos estéticos dos modelos anteriores, como a elegância do aro giratório da versão Classic e a estrutura mais robusta da Ultra. Este aro giratório é uma característica apreciada pelos usuários, pois oferece uma maneira prática de navegar nas funções do relógio.

### Recursos de Saúde e Bem-Estar

A Samsung também expandiu as funcionalidades voltadas para a saúde e o bem-estar. Uma das inovações mais notáveis é a medição não invasiva do nível de antioxidantes na pele. Com apenas cinco segundos de contato do polegar em um sensor, o usuário consegue verificar seus índices de caroteno, que ajudam a entender a saúde metabólica. Essa função oferece feedback sobre os níveis de antioxidantes, com sugestões gerais de como melhorá-los, embora não substitua exames médicos tradicionais.

Outros recursos de saúde incluem um novo Índice de Carga Vascular, que avalia a pressão sobre o coração durante o sono. Esse dado fornece informações sobre a saúde cardiovascular, especialmente relacionadas ao consumo de sódio e álcool.

A monitorização do sono também recebeu melhorias significativas. Agora, o relógio usa um guia de sono que analisa os ciclos circadianos e sugere horários ideais para dormir, levando em conta fatores como frequência cardíaca e temperatura do ambiente.

Além disso, um novo recurso chamado Running Coach avalia o nível de condicionamento físico do usuário e cria um plano de treinamento personalizado, proporcionando feedback em tempo real durante as corridas.

### Design e Dimensões

As novas versões da Galaxy Watch introduzem um design denominado “cushion”, que combina uma tela redonda com um quadro quadrado com bordas arredondadas. A Galaxy Watch 8 tem opções de 40mm e 44mm, enquanto a Classic está disponível apenas em 46mm, o que dá um aspecto mais robusto e masculino. A Samsung decidiu não incluir opções de cores mais delicadas, como rosa ou dourado, que eram populares entre os consumidores.

A Watch 8 é 11% mais fina e leve em comparação com o modelo anterior, proporcionando um uso mais confortável. Um novo sistema de pulseira minimiza o espaço entre o relógio e o pulso, melhorando a precisão na captura de dados de frequência cardíaca.

### Preços e Disponibilidade

Os preços para a Galaxy Watch 8 começam em R$ 350 para o modelo de 40mm e R$ 380 para o de 44mm. As versões com LTE custam R$ 50 a mais, enquanto a Galaxy Watch 8 Classic, que vem com o aro giratório, tem o preço de R$ 500. Tanto a Watch 8 quanto a Classic estão disponíveis para pré-venda a partir de 9 de julho.

### Recursos Inteligentes e Bateria

A nova interface, One UI 8, oferece uma experiência de uso mais intuitiva, com acesso rápido aos aplicativos mais usados. A grande novidade é a inclusão da inteligência artificial Gemini, que permite comandos mais complexos e respostas contextuais com apenas um toque. O usuário pode, por exemplo, solicitar informações sobre o ritmo durante a corrida ou programar atividades de maneira mais eficiente.

Em relação à duração da bateria, a Galaxy Watch 8 apresenta uma leve melhoria em comparação com a geração anterior, com modelos de 40mm e 44mm possuindo baterias de 325 mAh e 435 mAh, respectivamente. No entanto, essas capacidades ainda ficam abaixo do modelo Ultra, que possui uma bateria de 590 mAh.

Em resumo, a Samsung segue sua trajetória de inovação no mercado de smartwatches, oferecendo ferramentas digitais que aprimoram a saúde e o cotidiano de seus usuários. A expectativa é que os novos modelos entreguem a promessa de recursos avançados e uma experiência de uso superior.