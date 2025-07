Nova York: O papel do Times na candidatura de Zohran Mamdani

Uma reportagem recente gerou polêmica ao abordar a candidatura de Zohran Mamdani à prefeitura de Nova York. O artigo, intitulado “Mamdani Identificado como Asiático e Africano-Americano em Inscrição Universitária”, descreveu como, durante seu último ano do ensino médio, Mamdani, que nasceu em Uganda e tem ascendência indiana, assinalou diferentes opções de raça ao se candidatar à Universidade de Columbia.

O conteúdo levanta a questão sobre sua legitimidade, especialmente porque Mamdani não foi aceito na instituição. A matéria também atraiu a atenção de Eric Adams, o atual prefeito de Nova York e rival político de Mamdani, que se declarou ofendido, alegando que o candidato estava tentando “explorar” uma identidade afro-americana sem realmente ser negro. Além disso, em programas da mídia conservadora, como o Fox News, apresentaram o candidato como alguém que despreza os valores americanos, acusando-o de racismo.

Mamdani é um muçulmano e social-democrata, e já havia sido alvo de críticas antes dessa reportagem. O ex-presidente Donald Trump o chamou de comunista e sugeriu sua deportação. Organizações de direita têm tratado a situação como um escândalo sobre diversidade e inclusão, insinuando que Mamdani mentiu sobre sua raça para se beneficiar das políticas de ação afirmativa na universidade.

O candidato explicou seu lado, destacando que sua herança é complexa: seu pai é indiano ugandense e sua mãe é indiana americana. Ele enfatizou que, como a maioria dos formulários não tem uma opção específica para indianos do Uganda, ele marcou várias categorias para representar sua identidade.

A escolha do jornal de publicar a reportagem foi questionada, especialmente porque as informações vieram de um hackeamento nos bancos de dados da Universidade de Columbia. A fonte é Jordan Lasker, que tem um histórico controverso, já sendo criticado por suas opiniões extremistas.

De acordo com princípios éticos do jornalismo, é necessário um critério elevado de noticiabilidade quando se utiliza informações obtidas de forma ilegal. Isso levou a críticas sobre a relevância do caso em questão.

Um editor do jornal se defendeu, citando que o objetivo da reportagem era informar os leitores sobre os candidatos. Contudo, essa justificativa foi considerada insatisfatória por várias pessoas, incluindo a jornalista Soledad O’Brien, que afirmou que a publicação era uma grande desgraça para o periódico.

A situação também provocou um debate maior sobre a aparente oposição do jornal à candidatura de Mamdani. Apesar de não fazer mais endossos explícitos, o jornal publicou um editorial desencorajando os eleitores a classificarem Mamdani em suas votações, mesmo sem fazer o mesmo em relação a Andrew Cuomo, ex-governador que se envolveu em escândalos e também concorria.

Além das polêmicas em torno da reportagem, a postura do jornal levanta questões sobre a imparcialidade do jornalismo, onde artigos de notícias deveriam ser neutros, sem favorecer ou prejudicar candidatos. Com a controvérsia sobre Mamdani e o editorial, o jornal se posiciona de uma forma que sugere uma campanha contra o candidato.