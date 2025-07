Nova série de Yellowstone com Helen Mirren chega ao Netflix

A série 1923, uma das produções derivadas de Yellowstone, já está disponível para streaming a partir de hoje. O elenco conta com estrelas renomadas, como Helen Mirren e Harrison Ford, que interpretam os personagens Cara e Jacob Dutton.

A segunda temporada de 1923 foi recentemente exibida, e ainda há expectativa em torno de uma possível terceira temporada. Esse é um bom momento para quem ainda não assistiu à série conhecer a história dos Duttons, que se passa durante um período desafiador da história americana, abordando temas como os sentimentos da Grande Depressão, a seca e a Proibição.

A série apresenta não só um elenco de peso, mas também mergulha na dramatização do cotidiano de uma família de fazendeiros. O foco está em um novo período da família Dutton e nas dificuldades que enfrentam, trazendo à tona questões sociais e econômicas do período.

Recentemente, o sucesso da série 1923 gerou comparações com Yellowstone, e críticos destacaram a habilidade do criador Taylor Sheridan em tocar o público emocionalmente, ressaltando seu talento para criar histórias que ressoam com os espectadores.

Além de 1923, os fãs de Sheridan também podem aproveitar a série anterior, 1883, que se estabeleceu como um marco na narrativa do universo de Yellowstone. Todas as quatro temporadas de Yellowstone também estão disponíveis para quem deseja acompanhar a saga da família Dutton desde o início.

Em uma recente entrevista, Luke Grimes, que interpreta Kayce Dutton, mencionou que haverá um próximo projeto que colocará seu personagem em uma nova aventura como parte de uma equipe de marshals em Montana. Grimes expressou sua empolgação por voltar a interpretar Kayce, que se tornou quase como um membro de sua família, após tantos anos de trabalho na série.

Atualmente, 1923 pode ser assistida na Netflix e também no Paramount+. Essa é uma boa oportunidade para colocar a série na lista de assistir, especialmente se você é fã do gênero western e das narrativas envolventes que Sheridan oferece.