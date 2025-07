Nova praça Vaclav Havel é destaque no bairro Girondins

No dia 8 de julho de 2025, foi inaugurada a Praça Vaclav Havel, um novo espaço verde de 6.000 m² na ZAC dos Girondins, localizada no 7º arrondissement de Lyon. Este projeto foi desenvolvido em colaboração entre a Metáropole de Lyon, a cidade de Lyon e a SEM SERL, e representa um passo importante nas iniciativas de sustentabilidade e melhoria urbana da região.

A Praça Vaclav Havel está estrategicamente posicionada na interseção do eixo de pedestres Fontenay e da rua comercial dos Girondins. O local não só se torna um novo ponto de encontro na área, mas também é uma parte vital de um esforço maior para equilibrar a densidade urbana com áreas naturais, promovendo um ambiente mais amigável para os moradores e visitantes.

O espaço conta com 147 árvores, incluindo 62 de grande porte, e 2.100 m² de áreas vegetadas. Um jardim compartilhado de 200 m² foi criado, junto com 1.000 m² de canteiros que ajudam a absorver água da chuva. O cuidado com a gestão da água é um foco central do projeto, utilizando solo permeável e sistemas de drenagem sustentáveis, com o apoio da Agência de Águas Rhône Méditerranée Corse.

A criação da praça envolveu a participação ativa da comunidade desde 2021. Aproximadamente 1.000 moradores contribuíram com suas opiniões em questionários e oficinas, expressando a necessidade de um lugar que favoreça o descanso, a sombra e a convivência. Organizações locais, como a associação Passe-Jardins e o coletivo “Jardinons aux Girondins”, estiveram envolvidas na implementação do jardim compartilhado, e alunos de escolas da região participaram do plantio das árvores no início de 2025.

Uma área de recreação foi projetada no centro da praça, com foco na inclusão e no conforto térmico. Esta área de jogos possui um “muro de bruma” com 20 bicos de nebulização, além de três rampas de brumização e um piso em cortiça reciclada, que oferece suavidade e segurança para as crianças. O espaço é destinado a todas as idades, oferecendo um ambiente tranquilo e sombreados.

O investimento para a construção da praça foi de 2,35 milhões de euros e o trabalho durou nove meses. Esse projeto faz parte de um plano maior para a ZAC dos Girondins, que vem sendo desenvolvido desde 2012 pela SEM SERL. Durante a obra, foram geradas 950 horas de trabalho para a inclusão social.

Empresas especializadas foram contratadas para diferentes aspectos do projeto, como a Greenstyle para os jardins, ADG Energy para a iluminação e PRO URBA e DEAL HYDRAULIQUE para a área de recreação. O design e a execução do projeto foram coordenados por equipes de paisagistas e engenheiros.

A Praça Vaclav Havel representa não apenas um novo espaço de convivência, mas também uma resposta às necessidades de um bairro em crescimento. Para os líderes da região, o espaço é um exemplo de como é possível combinar a urbanização com a criação de áreas públicas de qualidade, contribuindo para um ambiente urbano mais sustentável. Essa iniciativa simboliza um olhar atento às questões climáticas e à necessidade de transformar a cidade em um lugar melhor para todos.